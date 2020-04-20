Сбербанк решил взыскать с владельца "Нового потока" Мазурова 128 млрд руб. долга

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 3 июня заседание по проверке обоснованности двух требований Сбербанка России о включении в реестр кредиторов владельца "Нового потока" Дмитрия Мазурова 128,3 млрд рублей.

Как следует из определений суда, размещенных на сайте, требования Сбербанка поступили в суд 27 марта.

Первое требование в размере 125,3 млрд рублей включает 107 млрд рублей просроченного основного долга, 12,2 млрд рублей просроченных процентов и 6 млрд рублей просроченной первоначальной комиссии.

Второе требование на 3,1 млрд рублей включает 2,9 млрд рублей просроченного основного долга, 153,6 млн рублей просроченных процентов и 1,1 млн рублей просроченной агентской комиссии.

Как уже сообщалось, Арбитражный суд Москвы ранее назначил на 3 июня рассмотрение требования ООО "Балтсетьстрой" (Санкт-Петербург) о включении в реестр кредиторов Мазурова 9,3 млрд рублей задолженности.

На этот же день суд назначил проверку требования Московского кредитного банка (МКБ) о долге бизнесмена в размере 4,7 млн рублей.

Суд также назначил на 3 июня проверку требования Промсвязьбанка о включении в реестр кредиторов Мазурова задолженности в размере 22 млрд рублей. 20,5 млрд рублей из этой суммы составляет основной долг, 942,9 млн рублей - проценты, еще 537,8 млн рублей - неустойка за несвоевременную оплату задолженности.

Из картотеки суда следует, что суд отложил на 8 июня ранее назначенные на 13 апреля требования Сбербанка и его дочерней компании к бизнесмену на сумму 56,6 млрд рублей. Заседания 13 апреля не состоялись из-за приостановки работы судов в связи с угрозой распространения коронавируса.

Сбербанк России 3 февраля предъявил требования к Мазурову на сумму 28,1 млрд рублей, а его "дочка" - ООО "СБК" - на 28,5 млрд рублей.

Заседание по проверке требования Кредит Европа банка в размере 854,5 млн рублей, назначенное на 15 апреля, по той же причине отложено на 10 июня.

На 22 апреля назначено рассмотрение требований Абсолют банка в размере 3,4 млрд рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Балтсетьстрой" занимается деятельностью, "связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий". Единственным владельцем компании является Руслан Гатаулин.

Арбитражный суд Москвы 22 января признал обоснованным заявление компании Persit Services Inc. (Маршалловы острова) о банкротстве Мазурова и ввел процедуру реструктуризации долгов бизнесмена. Суд тогда включил в его реестр кредиторов долг перед Persit Services в размере 2 млрд 83 млн рублей.

Финансовым управляющим бизнесмена утвержден Алексей Харланов, рассмотрение его отчета назначено на 22 июля.

Суд привлек к участию в деле органы опеки и попечительства в связи с наличием у Мазурова двух несовершеннолетних детей.

Persit Services Inc. просила суд ввести процедуру реализации имущества, но получила отказ.

Суд также отказал ВТБ, который позднее подал заявление о банкротстве Мазурова, в переносе заседания для выяснения, кто является конечным бенефициаром Persit Services Inc. "У нас есть обоснованное сомнение, что иностранная компания аффилирована с должником", - сказал представитель банка.

На заседании в январе представитель иностранной компании заявила, что Кунцевский суд Москвы в ноябре 2018 года удовлетворил иск Persit Services Inc. к Мазурову о взыскании задолженности по договору поручительства на сумму почти $32 млн. В нее входила цена векселя в размере $30 млн и проценты. Позднее вышестоящие инстанции оставили решение в силе.

Заявление о банкротстве Мазурова компания подала 16 августа 2019 года.

18 октября 2019 года суд принял к производству заявление ВТБ о банкротстве Мазурова в качестве вступления в дело о банкротстве. Размер задолженности бизнесмена перед банком не указывался.

Мазуров был задержан 13 июля 2019 года в аэропорту "Шереметьево" по прилете в Москву из зарубежной командировки и принудительно доставлен в Следственный департамент МВД РФ. Суд 15 июля 2019 года арестовал Мазурова по делу о мошенничестве. Он подозревается в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), наказание по данной статье предусматривает до десяти лет заключения. Тверской суд Москвы 11 марта продлил срок ареста Мазурову до 12 июня 2020 года. Уголовное дело было возбуждено 12 июля 2019 года по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал "Антипинский НПЗ".

Единственным нефтезаводом, находящимся под управлением "Нового потока" Мазурова, является "Марийский НПЗ" в Марий Эл мощностью 1,6 млн тонн. Раньше группе также принадлежал "Антипинский НПЗ" в Тюменской области мощностью 9 млн тонн, но в мае 2019 года его забрал за долги Сбербанк.

Позже стало известно, что ООО "Сокар Энергоресурс" - СП Сбербанка и группы инвесторов - приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. Также "Новый поток" управлял "Афипским НПЗ", который в начале мая 2019 года был куплен ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева. В производстве Арбитражного суда Тюменской области находится дело о банкротстве "Антипинского НПЗ", неоспариваемые требования кредиторов были оценены в 346 млрд рублей. В отношении НПЗ 3 сентября 2019 года была введена процедура наблюдения, 30 декабря 2019 года завод был признан банкротом.