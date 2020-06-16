Велорынок РФ в карантине свернул в онлайн, но остался "китайским"

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Приобретение велосипеда в карантинные месяцы, при закрытых границах и фитнес-клубах, стало для россиян одним из немногих доступных способов хоть как-то компенсировать потерянный отпуск и немного взбодриться относительно безопасным способом. На эту потребность живо откликнулись онлайн-продавцы. Но их цифры не знаменуют ни потребительский, ни производственный велосипедный бум, а отечественный велорынок по-прежнему остается за китайцами.

За ЗОЖ поневоле?

Временное закрытие фитнес-клубов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов и роликовых коньков привело к всплеску покупок спортивного инвентаря, отметили в интернет-магазине Wildberries. По данным аналитической службы магазина, засидевшиеся в карантине россияне в мае 2020 г. купили в шесть раз больше спорттоваров, чем годом ранее.

Хитами продаж в этой категории стали самокаты (рост в штуках в пять раз к маю 2019 г.), двухколесные велосипеды (рост в 44 раза), скейтборды (в 10 раз). В число лидеров продаж также вошли ролики (рост в семь раз) и трехколесные велосипеды для детей (рост в шесть раз).

Значительно вырос интерес и к товарам "вокруг" велоспорта: велоинструментам (рост в 13 раз), велозвонкам (в восемь раз), велозамкам (рост в семь раз) и грипсам (резиновым ручкам-накладкам для велосипедного руля) - в 48 раз.

Всплеск интереса к велоспорту в карантинные месяцы заметили и в онлайн-магазине Ozon.

"В течение всего периода самоизоляции мы отмечали постоянный спрос на спортивные товары - продажи в апреле-мае выросли на 306% год к году. Очевидно, что пользователи старались поддерживать форму, находясь дома. Даже в самоизоляции велолюбители планировали обновление велосипедов и покупку новых велоаксессуаров. Продажи по этим категориям товаров в апреле-мае выросли на 339% и на 300% год к году соответственно", - рассказала "Интерфаксу" руководитель категории "Спорт" онлайн-магазина Ozon Мария Сальникова.

Рост спроса на спорттовары заметили даже непрофильные ритейлеры. В частности, группа "Обувь России", управляющая сетью магазинов обуви и аксессуаров, в мае начала продавать на своем маркетплейсе велосипеды новосибирского завода "Сибвелз" (бренды "Сибирь" и "Круиз"), объяснив это решение повышенным спросом на товары для здорового образа жизни.

По данным онлайн-супермаркета Perekrestok.ru, в апреле продажи спортивного инвентаря в Москве и Санкт-Петербурге увеличились в 36 раз. В частности, клиенты Perekrestok.ru приобретали эспандеры, скакалки, ленты для пилатеса и коврики для йоги. В середине мая клиенты к закупленному в апреле спортинвентарю стали докупать спортивное питание - его продажи выросли в 2,5 раза.

Значительный рост фактического спроса на велотовары в онлайн-магазинах отчасти может объясняться органическим ростом последних. Однако о желании россиян больше крутить педали на изоляции заявили и некоторые производители.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского производителя Forward (ООО "Форвард" в селе Фролы под Пермью; бывшая "Велта", известная велосипедами "Кама", сейчас, в частности, выпускает бюджетные модели для сети Decathlon), за пять месяцев 2020 г. предприятие уже выпустило 90% прошлогоднего годового объема продукции.

"Прошлогодние цифры производства, очевидно, будут значительно превышены. На это влияют как изначально поставленные планы, так и возросший спрос на велосипеды. Мы увидели значительное увеличение интереса конечных покупателей к категории велосипедов в период самоизоляции. Отчасти это связано с тем, что люди лишились отпусков, но хотят отдыхать", - заявляют в "Форварде", со сдержанным оптимизмом отмечая, что в карантинные месяцы россияне чуть изменили отношение к велосипеду - "от гаджета для развлечения к транспорту". Компания в текущем году планирует запустить в производство стремительно набирающие популярность велосипеды с электроприводом.

Онлайн не будет гнать велозавод

Оптимизм отдельных игроков российского велосипедного рынка, впрочем, не отразился в официальной статистике промышленного производства велосипедов в России: по данным Росстата, в карантинные март-апрель оно просело.

В марте было выпущено чуть менее 115 тыс. двухколесных велосипедов - на 9,1% меньше, чем годом ранее. В апреле, когда карантинные ограничения в РФ развернулись в полную силу, производство упало вдвое - до 55,8 тыс. шт. Примерно такое же снижение по апрелю 2020 г. (-49,1%) Росстат зафиксировал и в годовом выражении.

По итогам четырех месяцев производство сократилось на 16,8%, до 386 тыс. штук.

"Из-за пандемии коронавируса завод "Форвард" испытал значительные проблемы и со сборкой из-за поставок иностранных комплектующих. В первую очередь, проблемы появились в результате того, что карантин в Китае начался сразу же после каникул на китайский Новый год (сами каникулы действовали с 24 января и были продлены до 9 февраля - ИФ)", - признает представитель одного из велопроизводителей.

По его словам, производство компании завязано на иностранные компоненты, и локализация велосипедов в зависимости от бренда и модели составляет 10-50%.

Спрос на велосипеды в России в карантинные месяцы переместился в онлайн, но в целом не вырос, отмечают в сравнительно небольшой петербургской компании Shulz (ООО "Шульц"), которая торгует велосипедами одноименного бренда, произведенными по своим эскизам на нескольких фабриках в Китае. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2019 году выручка компании по РСБУ выросла более чем вдвое, до 207,6 млн руб., чистая прибыль подскочила в 2,3 раза и составила 87,9 млн руб.

"Лично я не вижу всплеска покупки велосипедов, но вижу всплеск онлайн-продаж, из-за которого кажется, что в целом объемы выросли. Но в то же время розница вся "в нулях", - рассказал "Интерфаксу" представитель компании. - На самом деле, в нормальной ситуации мы в совокупности имели бы те же продажи, только "размазанные" по нашим розничным магазинам. В целом народ, действительно, пересаживается на велосипеды. Но, во-первых, и игроков на этом рынке становится больше, и, во-вторых, наш модельный ряд расширяется. Думаю, если бы сняли карантин, лично мы бы продали процентов на 15 больше, чем в прошлом году. Общий объем по 2019 году у нас был порядка 12 тыс. велосипедов. Ну, без карантина продали бы мы 13 тысяч в 2020 году".

Продажи компании в интернете с апреля по июнь выросли в три раза. "Но продажи в розничных магазинах упали так, что можно просто считать, что их нет - на 80%. В итоге же мы имеем общее падение продаж - на 50%. Да, наш интернет-магазин создает объем, но это все равно лишь половина от объема продаж прошлого года", - констатировали в Shulz.

Как рассказал "Интерфаксу" генеральный директор магазина "ВелоСклад.ру" Сергей Ратковский, спрос на велосипеды сейчас определяют два основных противоположных фактора. "С одной стороны, люди планируют свой досуг в России, что способствует спросу на велосипеды, но с другой - последствия кризиса в экономическом плане плохо влияют на продажи", - отметил он.

Ратковский подтверждает, что в апреле спрос на велосипеды был "аномально низким, а в мае провал апреля компенсировался".

Он уточнил, что среди отечественных популярных велобрендов в ассортименте магазина представлены бренды Stels (завод "Веломоторс" в городе Жуковка Брянской области - крупнейшее велопроизводство в РФ), Stinger (завод "Велобалт" в Калининграде, который также выпускает велосипеды под брендом Novatrack) и Stark (по данным сайта производителя, сборка велосипедов бренда, придуманного в кооперации российскими и немецкими конструкторами, с 2005 года велась в Пскове из тайваньских комплектующих).

Китайцы давят на педали

Непосредственно российское велосипедостроение сегодня - это несколько производств, которые можно пересчитать по пальцам одной руки, как правило, с небольшой локализацией.

"В настоящий момент у нас, действительно, небольшое количество велозаводов. Может быть, порядка четырех-пяти с разной степенью локализации. На самом деле, если судить по китайским меркам, российский рынок довольно небольшой. Он насчитывает порядка пяти миллионов "с копейкой" велосипедов и велосипедных рам (в год - ИФ) - это импорт плюс производство. Из них наибольшая часть - это импорт, а порядка 40% - велосипеды, произведенные на территории РФ", - говорил заместитель директора департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Алексей Ярцев в эфире телеканала ОТР в конце 2019 г.

Он отмечал, что для признания велосипеда произведенным в РФ действует соответствующее постановление правительства, в котором прописан лишь перечень необходимых технологических операций. "К сожалению, более глубоких требований для велосипедов на данный момент пока нет, они прорабатываются. Но существует еще одна определенная процедура, которая говорит, что, если ты используешь более 50% запчастей и компонентов, произведенных на территории РФ, - значит, ты считаешься российским производителем", - уточнял Ярцев.

В свою очередь гендиректор крупнейшего российского велопроизводителя с самой большой локализацией ("Веломоторс") Александр Начевкин в том же эфире отмечал, что российскому велозаводу трудно конкурировать с китайским производителем из-за фактически отсутствующей пошлины на импорт велосипедов в Россию и из-за того, что китайская промышленность гораздо лучше диверсифицирована.

"У китайских производителей очень большая степень диверсификации производства: кто-то делает рамы, кто-то делает запчасти. Нам, чтобы составить конкуренцию китайским производителям на российском рынке, пришлось заниматься, к примеру, производством трубы. Хотя в мире нет ни одного велосипедного завода, который бы сам катал трубу. Нам пришлось этим заниматься, чтобы удешевить эту трубу для себя. Дальше - производство рамы. Процентов 80 заводов рамы для себя не варят, они их покупают на стороне. Но мы на заводе 100% рамы производим сами. Завод в Жуковке производит где-то до 700 тысяч рам по году. Благодаря этому всему нам удалось снизить стоимость продукции до такой степени, что, даже привозя сюда велосипеды из Поднебесной, скажем, практически без таможенных платежей, китайские производители на дешевом и на среднем ценовом сегменте стали с нами неконкурентоспособными", - отмечал Начевкин.

По словам гендиректора "Веломоторс", 98% всех велосипедов во всем мире производят две страны - Китай и Индия.

"Причем Индия производит только исключительно для своего рынка, эти велосипеды не выходят за территорию Индии. И только 2% велосипедов производятся в остальном мире - сюда входят и Турция, и Вьетнам, и Бангладеш, и другие страны. В США велосипедного производства вообще нет. В Евросоюзе существует исключительно отверточная сборка, кое-где покрасочные линии стоят, потому что Евросоюз ввел заградительные пошлины на свою территорию для велосипедов, поэтому они вынуждены просто везти туда из Китая машинокомплекты - и там собирать. Те велосипеды, которые поставляются в Россию, они все, вне зависимости от бренда, вне зависимости, скажем так, от того, что вам говорят на рынках, они все на 100% китайского производства", - говорил Начевкин.

Он также уточнял, что китайские производители не встречают никаких препятствий при ввозе велосипедов в РФ при 10-процентной пошлине, тогда как при ввозе велосипедов в Китай пошлина составляет 130% от стоимости изделия.

"И еще такой момент: если мы возьмем таможенную стоимость велосипедов, которые, допустим, продаются на (российском - ИФ) рынке, 50-100 тыс. рублей, до 200 тыс. рублей, то, скажем так, ввозная цена, декларируемая на таможне, не превышает 5 тыс. рублей. Поэтому фактически границы открыты, идет практически ввоз этих велосипедов. И очень трудно отечественным производителям при таких условиях конкурировать с китайскими. То есть мы возьмем дешевый сегмент и средний - здесь мы в состоянии с ними конкурировать, мы их с рынка потихонечку убираем. А то, что касается дорогого сегмента - здесь сложно", - говорил гендиректор "Веломоторс".

Минпромторг тем временем изучает эти и другие проблемы отечественного велопроизводства. С конца 2019 года министерство начало эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам, чтобы более точно оценить объем внутреннего велорынка и иметь фактуру для формирования позиции по дальнейшему регулированию таможенных пошлин.

Исходя из того, что говорят производители, более активное участие государства в вопросе регулирования ввозных пошлин на велосипеды имеет потенциал.

"Хотелось бы отметить, что в этом году люди готовы тратить на велосипеды в среднем больше, чем ранее. То есть, растет не только количество проданных велосипедов, но и средний чек, лучше продаются более "высокие" модели", - сказал "Интерфаксу" представитель велозавода "Форвард", отвечая на вопрос о продажах в карантинный период.