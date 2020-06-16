Власти Москвы спрогнозировали значительный рост заторов на дорогах из-за пандемии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В ближайшие месяцы, как ожидается, на дорогах Москвы значительно вырастет число личных автомобилей из-за страха заражения коронавирусом в общественном транспорте, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Хорошая новость в том, что несмотря на завершение режима самоизоляции, многие москвичи намерены и дальше соблюдать меры личной санитарной безопасности и социального дистанцирования. Правда, по опросам, 31% москвичей боятся заразиться в общественном транспорте при высокой заполненности салона", - написал Ликсутов в своей колонке на Едином транспортном портале во вторник.

"Самым же безопасным видом передвижения большинство (64%) горожан считают личный автомобиль. Отсюда следует и плохая новость, в ближайшие месяцы автомобилей на дорогах станет сильно больше, особенно с учетом того, что у большинства пользователей общественного транспорта есть личный автомобиль в семье", - продолжил руководитель столичного департамента транспорта.

Также, по его словам, жители Подмосковья, которые еще несколько месяцев назад, до пандемии, начали активнее пользоваться МЦД и пригородными поездами, теперь могут пересесть на автомобили. В связи с этим Ликсутов отметил, что в общественном транспорте достигается максимально возможный уровень дезинфекции.

Заместитель мэра обратил внимание, что "риск заражения при выходе из авто, в местах близкого контакта с другими людьми и поверхностями, например, в небольших магазинах, офисах, подъезде или в лифте, по-прежнему остается относительно высоким". В то же время в общественном транспорте достигается максимально возможный уровень дезинфекции, проводится большое количество уборок, осуществляется контроль за тем, чтобы пассажиры были в масках и перчатках, написал Ликсутов.

Чиновник также отметил, что на всех станциях метро, МЦК и МЦД для пассажиров доступны санитайзеры, на некоторых станциях гражданам выборочно измеряют температуру.

"Более интенсивное использование автомобилей имеет негативные последствия для здоровья и жизни жителей. И не стоит забывать о том, что ощущение безопасности в своей машине влияет на то, что многие просто перестают соблюдать простые правила защиты, так как думают, что защищены автомобилем", - написал заместитель мэра.

Он рассказал, что активное использование личных авто всеми, кому доступен этот вид транспорта, прежде всего приведет к тому, что уровень загрязнения воздуха вернется к привычным - опасным для здоровья людей значениям и даже вырастет: по предварительным расчетам, концентрация вредных веществ диоксида азота (NO2) и взвешенные частицы (PM2.5) увеличится на 35% - 45% к уровню 2019 года.

"Помимо возможного вреда для здоровья, переход пассажиров общественного транспорта на использование автомобилей приведет к росту временных потерь. Вдумайтесь, если только 10% пассажиров, которые до пандемии пользовались общественным транспортом, пересядут на личные автомобили, заторы достигнут пиковых для Москвы значений, и каждый автомобилист потеряет дополнительно до пяти дней в год, просто простаивая в машине без движения на дороге", - заметил Ликустов.

Кроме того, он уверен, что еще одним следствием возможного масштабного роста использования автомобилей для Москвы стане увеличение количества ДТП, в том числе с пострадавшими и погибшими.

"Есть и другой аспект, связанный со здоровьем: массовое пересаживание людей на автомобили приведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных малоподвижным образом жизни. По данным медиков, сегодня в России малоподвижны около 17% взрослых. Значительный рост использования автомобилей среди населения спровоцирует рост количества людей, ведущих малоподвижный образ жизни на 1,4-1,7 млн", - предупредил глава департамента транспорта.

"Все это приводит к неутешительным расчетам: совокупный негативный социально-экономический эффект для города и горожан от ухудшения экологии, роста аварийности, негативного влияния на здоровье и потерь времени в заторах составит 750-800 млрд рублей в год (более 4% от валового регионального продукта города)", - добавил Ликустов.