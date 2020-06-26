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При снижении цены проката 40% москвичей хотели бы ездить на работу на велосипеде

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Если прокат велосипедов в Москве подешевеет, 40% москвичей, имеющих постоянную работу, хотели бы ездить на нее на велосипеде, а не на общественном транспорте, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.

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Уже ездят на работу на велосипеде 3% опрошенных. Мужчин, практикующих такие поездки, в два с половиной раза больше, чем женщин - 5% против 2%.

44% работающих москвичей все равно предпочтут ездить на работу обычным способом.

Опрос был проведен 17-23 июня 2020 года среди 1600 москвичей в возрасте старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

Ранее в мэрии предложили снизить стоимость проката городских велосипедов, чтобы сократить количество пассажиров в общественом транспорте в условиях пандемии. С 18 июня прокат должен был подешеветь на 30%.

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