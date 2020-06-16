Велопрокат в Москве подешевеет на 30% с 18 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - С 18 июня в столице будет снижена стоимость проката велосипедов в городской системе на 30%. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов в своей колонке на Едином транспортном портале столицы во вторник.

"Работодатели Москвы могут стимулировать использование активных способов перемещения для своих сотрудников, мы будем поддерживать и быстро реагировать на все инициативы на альтернативную мобильность: использование велосипедов (с 18 июня снизим на 30% стоимость проката городских велосипедов до конца сезона)", - написал он.

Ликсутов отметил, что власти продолжат перенастраивать пешеходные светофоры, делать парковочные места для автомобилей и велосипедов, настраивать максимально удобно маршруты наземного транспорта, строить новые станции метро и МЦД, а также "качественно и интенсивно все это мыть и чистить ежедневно, не взирая на сезон и обстановку в городе".

По его словам, в Москве необходимо "всем вместе понять, что нужно сделать, чтобы мы чаще ходили пешком, пользовались велосипедом или самокатом, и чтобы это было безопасно и удобно".