Компания-создатель транспортных самолетов "Ильюшин" сменит гендиректора

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Компания-разработчик и производитель транспортных самолетов "Ильюшин" в пятницу сменит гендиректора. Об этом говорится в публикации Центра раскрытия корпоративной информации.

В повестке заседания совета директоров "Ильюшина" на 19 июня значится вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора компании Юрия Грудинина и об избрании нового руководителя.

Также в повестке указан вопрос "о согласии на совмещение генеральным директором ПАО "Ил" должностей в органах управления других организаций и на работу по совместительству у другого работодателя".

Кроме того, совет директоров намерен предложить внеочередному общему собранию акционеров "Ильюшина" передать полномочия единоличного исполнительного органа общества (гендиректора) управляющей организации.

В пресс-службе ОАК "Интерфаксу" подтвердили, что "в повестку дня совета директоров ПАО "Ил", который состоится 19 июня, включены вопросы об управляющих органах компании".

Это уже третья смена гендиректора в дочерних компаниях ОАК за последние полгода. В феврале пост руководителя "Сухого" вместо Игоря Озара занял гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко. А с 5 июня был назначен новый глава "Туполева" - Александра Конюхова на этом посту сменил выходец из радиоэлектронного кластера "Ростеха" Ронис Шарипов.

Как сообщал "Интерфакс", Грудинин стал гендиректором "Ильюшина" 20 апреля 2019 года, совет директоров компании избрал его на срок до 19 апреля 2022 года включительно. На этом посту он сменил Алексея Рогозина (сына бывшего вице-премьера, ныне руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина), который возглавил "Ильюшин" в 2017 году.

С декабря 2015 года Грудинин возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева (входит в ОАК) в качестве гендиректора-генконструктора. После назначения Грудинина на пост главы "Ильюшина" ТАНТК Бериева вошел в состав дивизиона транспортной авиации ОАК, головным предприятием которого является "Ил".

Грудинин родился 23 февраля 1959 года. Окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище и Высшую школу экономики по программе MBA. Служил в ВВС, а карьеру в авиационной промышленности начал в 2000 году на 325-м авиационном ремонтном заводе Минобороны РФ. Затем занимал различные должности в ряде авиакомпаний и на авиационных предприятиях. В структурах ОАК работал с 2006 года, с 2013 был советником президента ОАК.

ПАО "Ил" является головной компанией транспортного дивизиона ОАК, специализируется на создании самолетов военно-транспортной и специальной авиации.

В настоящее время компания ведет работы по модернизации тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МДМ, созданию обновленных транспортников Ил-76МД-90А и разработке на его базе топливозаправщика Ил-78М-90А. Это будет первый воздушный танкер, построенный в России - на ульяновском заводе "Авиастар-СП". До этого все самолеты-заправщики Ил-78 собирались в Узбекистане на Ташкентском авиазаводе.

Кроме того, "Ильюшин" разрабатывает легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, ведет эскизное проектирование среднего транспортника Ил-276, а также планирует разработать перспективный авиационный комплекс военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) на замену сверхтяжелому Ан-124 "Руслан".