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В Минэнерго сочли рост оптовых цен на бензин нормальной реакцией рынка

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рост оптовых цен на бензин не представляет собой значительных рисков для потребителя и является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер по коронавирусу. Такое мнение Минэнерго распространила пресс-служба ведомства.

В сообщении ведомства отмечается, что в это время традиционно наблюдается сезонный рост спроса на нефтепродукты.

Минэнерго отмечает, что оптовые (биржевые) цены в рыночной экономике подвержены волатильности.

Отдельно отмечается, что розничные цены на моторные топлива остаются относительно стабильными на всей территории РФ.

В ведомстве подчеркивают, что на рынках нет дефицита топлива. Производственные планы компаний выполняются.

Поэтому, несмотря на текущую волатильность цен в оптовом сегменте, риск роста розничных цен темпами, превышающими уровень инфляции, отсутствует, подчеркивает ведомство.

Ранее Федеральная антимонопольная служба рекомендовала нефтяным компаниям нарастить объем предложения топлива на бирже, в том числе за счет экспортных объемов. ФАС также сообщила, что проводит проверки причин роста цен на бензин Аи-95.

Минэнерго

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