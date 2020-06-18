ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение топлива на бирже

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба рекомендовала нефтяным компаниям нарастить объем предложения топлива на бирже, в том числе за счет экспортных объемов, говорится в сообщении ведомства.

В сообщении слова начальника управления ТЭК и химической промышленности Армена Ханяна, который подчеркнул, что нефтяным компаниям рекомендовано обеспечить надлежащее удовлетворение спроса, в том числе путем перенаправления экспортных потоков на внутренний рынок, а также обеспечить регулярность и равномерность реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

"В настоящее время проводится работа по анализу действий нефтяных компаний на предмет злоупотребления доминирующим положением, сговора, некорректных и необоснованных в СМИ высказываний. При наличии признаков нарушения будут незамедлительно приняты меры антимонопольного реагирования", - отметил он.

В сообщении службы отмечается, что ФАС уже выдала несколько предостережений: двум вице-президентам "Российского топливного союза", президенту "Алтайского топливного союза", президенту союза независимых участников рынка "Независимый топливный союз", а также президенту ООО "Фирма "ТЭС".

ФАС также проводит проверки причин роста цен на бензин Аи-95.

"Мы не исключаем, что кому-то не пошел на пользу урок трейдеров АО "Солид - товарные рынки" и ООО "А-Ойл", в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела (компании подозреваются в картельном сговоре на биржевых торгах топливом - ИФ). Если сговор все-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством", - подчеркнул статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Накануне его стоимость на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений. Согласно данным биржи, по итогам торгов 17 июня стоимость Аи-95 по национальному индексу достигла 56,7 тыс. рублей за тонну, оставив позади даже вершины кризисного 2018 года - в 56,3 тыс. рублей за тонну.