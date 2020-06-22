ВТБ зафиксировал удвоение продаж бензина в Москве после отмены самоизоляции

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - После отмены режима самоизоляции продажи бензина в Москве выросли в два раза, выяснил банк ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных "Первый ОФД".

По сравнению с "нерабочими днями" (с 30 марта по 11 мая) в период с 9 по 14 июня средние продажи за день выросли в 1,85 раза. По сравнению с периодом частичной отмены ограничений с 12 мая по 8 июня рост составил более 20%.

Продажи бензина Аи-95 с 9 по 14 июня выросли более чем вдвое по сравнению с периодом нерабочих дней и более чем на четверть по сравнению с периодом с 12 мая по 8 июня, продажи этой марки показали самый значительный рост.

При этом посткарантинные продажи топлива в Москве остаются на 5% ниже средних значений февраля-марта, только продажи Аи-95 на неделе с 9 по 14 июня оказались почти на уровне (на 1,6% ниже) средних объемов до введения ограничений.

В среднем по России продажи топлива после окончания нерабочих дней (с 12 мая по 14 июня) превысили средние показатели февраля-марта на 5%. Так, потребление Аи-95 и Аи-92 возросло на 6% и 7% соответственно, продажи дизельного топлива вернулись к показателям до введения ограничений.

На протяжении всего периода ограничений из-за коронавируса цены на бензин по всей России оставались стабильными, отмечают авторы исследования. Роста цен по сравнению с базовым периодом до введения ограничений во всех федеральных округах также не произошло. Средняя цена бензина Аи-92 по России в период после окончания нерабочих дней составила 42,5 рубля за литр, Аи-95 - 45,6 рублей за литр, ДТ - 47,6 рублей за литр.

По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, также объем трат граждан в России в том числе и на АЗС восстанавливается.

"По многим категориям покупок мы видим, что, начиная с мая, объем трат граждан восстанавливается, в том числе и на АЗС. После отмены ограничений люди постепенно стали возвращаться на работу в офис и ездят туда на машинах, да и в принципе все стараются передвигаться сейчас на личном транспорте. Также стоит отметить, что на увеличение покупок топлива влияет сезонность: наступило лето, горожане поехали на дачи. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, объем покупок на АЗС превысил обороты до пандемии: 9-14 июня относительно 14-19 апреля - +93%, 14 июня относительно аналогичных средних значений марта и февраля - +50%", - заявил через пресс-службу Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Стоимость 95-го бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) росла безостановочно с середины апреля до конца июня, она подскочила за это время уже более чем на 50%. По данным биржи, 18 июня стоимость Аи-95 по национальному индексу побила рекорд, достигнув 57 300 рублей за тонну, что превышает уровень кризисного 2018 года - в 56 300 рублей за тонну.

Источники агентства на топливном рынке отмечали, что не видят причин для снижения цены на этот вид топлива: 95-го бензина на бирже явно не хватает, а спрос на него продолжает расти.

Биржевые цены бензина растут на фоне быстро восстанавливающегося спроса. Однако, объемы производства и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок восстанавливаются гораздо меньшими темпами и не удовлетворяют спрос, считают отраслевые эксперты.При этом пока продолжают действовать временные сниженные биржевые нормативы продаж нефтепродуктов, а также в силе временный запрет на импорт топлива в страну.

На прошлой неделе ФАС рекомендовала компаниям нарастить предложение топлива на бирже, в том числе за счет экспортных объемов.