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Лидеры ЕС предупредили Китай о рисках слишком медленного открытия экономики

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленные чиновники Европейского союза предупредили лидеров Китая, что невозможность дальнейшего открытия экономики КНР для европейских компаний и справедливого отношения к зарубежным фирмам может привести к ухудшению отношений двух торговых партнеров.

Это предупреждение является сигналом об ужесточении позиции ЕС в отношении Пекина, пишет Dow Jones. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель после видеоконференций с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем республики Си Цзиньпином призвали Пекин незамедлительно выполнить уже данные обещания и завершить многолетние переговоры о соглашении в сфере инвестиций.

Чиновники ЕС в течение последних месяцев неоднократно повторяли, что не хотят быть втянуты в то, что считают обостряющейся глобальной конфронтацией между США и Китаем. Между тем слова фон дер Ляйен и Мишеля говорят о растущем недовольстве напористостью Китая.

"Китай - это возможность, а не соперник", - сказал Си Цзиньпин, отметив, что Китай продолжит открывать экономику, и призвав Европу урегулировать разногласия путем диалога.

Отношения между Европой и Китаем в последние месяцы ухудшились. ЕС обвиняет Китай в распространении дезинформации по поводу ситуации с коронавирусом и предостерегает Пекин от ужесточения контроля за Гонконгом.

Однако наиболее существенный упор лидеры блока делают на торговые и экономические вопросы. Фон дер Ляйен отметила, что торговые и инвестиционные отношения ЕС и Китая остаются "несбалансированными".

"Мы не достигли прогресса, к которому стремились... в снятии барьеров для доступа на рынок", - сказала она, отметив, что ЕС нужно получить "существенные обязательства" от Китая в ближайшие месяцы.

Китай ЕС Урсула фон дер Ляйен Шарль Мишель Си Цзиньпин США

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