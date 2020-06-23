WTI отыграла все потери с начала марта на заявлении Трампа о сделке с Китаем

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли в росту в середине дня во вторник на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем остается в силе, сообщает Bloomberg.

К 14:16 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $0,8 (1,86%), до $43,88 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на $0,74 (1,82%) - до $41,47 за баррель. Нефть WTI не торговалась на этом уровне с 6 марта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Трамп через твиттер опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем и выразил надежду, что и китайская сторона будет выполнять достигнутые договоренности.

Котировки ранее снижались после того как торговый советник Белого дома Питер Наварро в эфире Fox News сообщил, что президент Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

Помимо этого, инвесторы следят за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Несмотря на продолжающийся рост числа заражений коронавирусом, фундаментальные показатели нефтяного рынка, вероятно, по-прежнему будут благоприятными для тех, кто делает ставку на повышение, отмечают эксперты AxiCorp.

"Учитывая благоприятные условия на физическом рынке и восстановление нефтяного спроса в мире, мы считаем, что нефтяные цены продолжат расти", - сказал, в свою очередь, главный аналитик по сырьевым рынкам SEB AB Бьярн Шилдроп, которого цитирует Bloomberg.