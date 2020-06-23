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Путин предложил повысить ставку налога до 15% на годовой доход более 5 млн рублей

В июле будет еще одна выплата в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам заявил, что в июле выплатят еще 10 тысяч рублей на детей в возрасте от рождения до 16 лет.

"Экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растут около 28 млн детей", - сказал Путин, обращаясь к россиянам во вторник.

Он обратил внимание на то, что тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически и не надо будет повторно подавать заявление.

"Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно, дистанционно или через подразделения Пенсионного фонда, и получить выплату без задержек, как и все в июне", - сказал Путин.

Ранее о такой мере Путин заявлял в мае на совещании с регионами по санитарно-эпидемической ситуации. Выплаты проводились в рамках дополнительных мер поддержки граждан в период пандемии коронавируса. Тогда сообщалось, что семьи в России получат единовременную выплату по 10 тыс. рублей на не менее чем 19 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Сообщалось, что на эти цели из резервного фонда правительства РФ выделяется почти 200 млрд рублей.

Владимир Путин

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