Правительство направило 274,3 млрд рублей на июльскую выплату на детей до 16 лет

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство России выделяет из резервного фонда 274,3 млрд рублей на выплаты по 10 тысяч рублей российским семьям с детьми не старше 16 лет.

Соответствующее распоряжение правительства РФ за подписью премьера Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабинета министров в понедельник.

Согласно документу, выплаты должны получить семьи, в которых воспитываются более 27 млн детей до 16 лет, имеющих российское гражданство и живущих в России.

23 июня в ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин объявил, что граждане, получившие выплату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в июне, смогут получить еще по 10 тысяч в июле. Заявление подавать повторно не нужно – деньги будут начислены автоматически.