"Яндекс" привлечет $800 миллионов инвестиций

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" привлекает финансирование в размере $800 миллионов за счет размещения вновь выпущенных акций класса А, говорится в пресс-релизе компании.

Из этой суммы $600 миллионов будут привлечены за счет продажи ценных бумаг в равных долях "ВТБ Капиталу", инвесткомпании Романа Абрамовича и структуре его партнеров по Evraz и другим бизнесам Александра Абрамова и Александра Фролова.

Все три участника этой сделки – "ВТБ Капитал", Ervington Investments Limited (принадлежит Абрамовичу) и Treliscope Limited (Абрамов и Фролов) вложат по $200 миллионов.

Еще $200 миллионов будут привлечены через размещение акций на рынке в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Организатором этой сделки выступает американский инвестбанк Goldman Sachs. У него будет опцион на приобретение дополнительных акций еще на $30 миллионов в течение месяца после размещения.

Инвестиции привлекаются "для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю", говорится в сообщении "Яндекса".

Экономическая доля всех вновь выпущенных акций в капитале компании составит около 5%, голосующая – примерно 2,5%, сообщил "Яндекс".

Чуть раньше "Яндекс" объявил о завершении партнерства со Сбербанком, в рамках которого компания выкупает долю кредитной организации в "Яндекс.Маркете" за 42 миллиарда рублей. Одновременно Сбербанк выкупает долю партнера в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 миллиарда рублей, и всего "Яндексу" придется заплатить 39,6 миллиардов рублей, то есть около $570 миллионов. Таким образом, "Яндекс", и ранее располагавший значительными свободными денежными ресурсами, по итогам сделок со Сбербанком и размещения акций останется "в плюсе" примерно на $230 миллионов.

Акции "Яндекса" во вторник на NASDAQ выросли на 4,4%, до $49 – рынок отыгрывал позитивные для IT-сектора заявления президента РФ Владимира Путина о налоговом маневре в отрасли. Исходя из этой цены – без применения традиционного в таких сделках дисконта к рыночным котировкам, чтобы привлечь $200 миллионов на рынке, "Яндексу" надо разместить около 4,1 миллиона акций. Если ориентироваться на котировки на закрытие торгов 22 июня ($46,94), за день до объявления о размещении, тогда для привлечения $200 миллионов нужно разместить около 4,3 миллиона акций.

"Яндекс" в своем сообщении отмечает, что ВТБ, Абрамович, Абрамов и Фролов "разделяют видение руководства "Яндекса", бизнес-ориентиры компании и стратегические цели дальнейшего развития". По условиям сделки новые инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции "Яндекса" в течение двух лет. Кроме того, на протяжении того же периода времени их максимальная доля в компании будет ограничена уровнем 3,99%.

Также в течение двух лет "Яндекс", если ему потребуется внешнее финансирование для "Яндекс.Маркета" или других проектов в области электронной коммерции, должен будет предложить своим новым инвесторам поучаствовать в этом финансировании. Действие этого обязательства может быть продлено еще на год – вместе с обязательством новых инвесторов не продавать акции "Яндекса".

Основной акционер "Яндекса" – основатель компании Аркадий Волож, ему принадлежит 9,84% капитала и 48,48% голосов компании. Среди институциональных инвесторов компании – Capital Group, Harding Loevner, Invesco и другие крупные фонды.