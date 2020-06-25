Изъятая у учредителя "Мурманского пароходства" картина Рериха выставлена на торги

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Судебные приставы выставили на продажу недвижимость Мурманского морского пароходства (проходит процедуру банкротств) и картину Николая Рериха "Поморяне. Вечер", изъятую у учредителя компании Николая Куликова.

Как сообщили в управлении ФССП по Мурманской области, вырученные с продажи этого имущества деньги пойдут на погашение долгов пароходства. Четыре объекта недвижимости оценены в совокупности в 46 млн рублей, картина - более 78 млн рублей. Аукцион пройдет в начале июля.

В пресс-релизе управления компания должник не названа. Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что речь идет об ММП.

В межрайонном специализированном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам на исполнении находится 537 исполнительных производств о взыскании задолженности по налогам и заработной плате с этой компании на общую сумму более 280 миллионов рублей. В добровольный срок задолженность не была оплачена, после чего в отношении должника-организации применены меры принудительного исполнения.

В 2018 году "Северпост" сообщал, что картина Рериха 1907 года, бывшая с 2000 годв в частной коллекции Куликова, оказалась в списке имущества ММП, выставленного на продажу. Размеры картины - 1,6 на 2,85 метра. В 2008 году она выставлялась в Мурманском художественном музее. В 2019 году картину изъяли у Куликова при обыске.

Сейчаспродолжается расследование уголовных дел о невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств от налоговой службы в отношении бывшего гендиректора ММП Алексея Глазунова, который занимал эту должность с февраля по июль 2019 года.

СКР также расследует уголовные дела по ч.2 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении Куликова. В марте текущего года он был выпущен из-под домашнего ареста под залог в размере 3 млн рублей. Из материалов Мурманского областного суда следует, что сумма ущерба по четырем вменяемым эпизодам составляет около 1,27 млрд рублей.

В материалах суда также говорилось, что Куликов, находясь под домашним арестом, "организовал продажу принадлежащего ему объекта недвижимости (. . .) за $4,2 млн, из которых 152 млн рублей переведены на счет его жены, 17,6 млн рублей - на счет агента по реализации недвижимости и $970 тыс. - на счет иностранной компании, зарегистрированной за пределами Российской Федерации".

В сентябре 2019 года Октябрьскийсуд Мурманска отправил под домашний арест экс-главу ММП Глазунова по делу о сокрытии от налоговой службы 88 млн рублей. Еще раньше суд оштрафовал на 200 тыс. рублей акционера и бывшего (с октября 2017 года по февраль 2019 года) генерального директора ММП Александра Брынцева по уголовному делу о невыплате почти 2,9 млн рублей заработной платы.

ММП испытывает трудности с финансированием с тех пор, как в 2018 году в портах разных стран были арестованы несколько его судов. У компании были проблемы с выплатой заработной платы.

В ноябре 2019 года ММП в четвертый раз с начала 2019 года сменило генерального директора. Новым руководителем стал Николай Артемов.

В марте 2020 года Арбитражный суд Мурманской области ввел процедуру наблюдения в отношении ММП. Заявление первоначально подавало ООО "Белокаменка", затем его процессуальным правопреемником стало ООО "Урал логистика". Основанием для обращения в суд послужила задолженность в размере 1,242 млн рублей. Очередное судебное заседание по делу о банкротстве ММП назначено на 23 июля. В числе заявителей в деле о банкротстве ММП 77 юридических лиц.

По итогам 2019 года ММП получило 1,774 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, что на 64,8% больше, чем по итогам 2018 года. Выручка компании снизилась в 2,8 раза, до 496,9 млн рублей. Всего за 2019 год в целях оптимизации ММП снизило численность сотрудников пароходства с 793 человек до 213.

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. Из списка аффилированных лиц компании следует, что 29,99% акций компании владеет Куликов, еще 57,66% - принадлежащее ему же ООО "Арктические технологии" (Москва). Пакет в 2,12% находится у принадлежащего также Куликову ООО "Финансирование и развитие морского судоходства".