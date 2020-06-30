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Экс-директор Мурманского пароходства предстанет перед судом

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Мурманска рассмотрит дело о невыплате зарплаты и уклонении от налогов в отношении бывшего директора АО "Мурманское морское пароходство" (ММП) Алексея Глазунова, который занимал этот пост с февраля по июль 2019 года, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

В картотеке Октябрьского суда Мурманска сейчас сведений о поступлении дела и назначении даты заседания нет.

По версии следствия, экс-директор с февраля по апрель 2019 года не выплатил сотрудникам более 22 млн рублей зарплаты, а также скрыл деньги от взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере.

Следствие провело более 250 допросов потерпевших и свидетелей, а также приняло меры к наложению ареста на имущество обвиняемого. В результате в конце 2019 и начале 202 года на счета ММП поступило более 150 млн рублей, которые были распределены между сотрудниками пароходства, перед которыми был долг по зарплате.

В сентябре 2019 года экс-глава ММП Глазунов был отправлен под домашний арест по делу о сокрытии от налоговой службы 88 млн рублей. Еще раньше суд оштрафовал на 200 тыс. рублей акционера и бывшего (с октября 2017 года по февраль 2019 года) гендиректора ММП Александра Брынцева по делу о невыплате почти 2,9 млн рублей заработной платы.

Сейчас СКР также расследует дела по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении учредителя ММП Николая Куликова. В марте он был выпущен из-под домашнего ареста под залог в размере 3 млн рублей. В ходе обысков в сентябре 2019 года у него изъяли документы, связанные с деятельностью офшорных компаний, а также дорогостоящие предметы искусства, включая 11 картин Николая Рериха, в том числе "Поморяне. Вечер", и картину Ивана Айвазовского. Сейчас "Поморяне. Вечер" выставлена судебными приставами на торги, картина оценена в сумму свыше 78 млн рублей.

Из материалов Мурманского областного суда следует, что сумма ущерба по четырем вменяемым эпизодам составляет около 1,27 млрд рублей.

В материалах суда также говорилось, что Куликов, находясь под домашним арестом, "организовал продажу принадлежащего ему объекта недвижимости... за $4,2 млн, из которых 152 млн рублей переведены на счет его жены, 17,6 млн рублей - на счет агента по реализации недвижимости и $970 тыс. - на счет иностранной компании, зарегистрированной за пределами РФ".

ММП испытывает трудности с финансированием с тех пор, как в 2018 году в портах разных стран были арестованы несколько его судов. У компании были проблемы с выплатой зарплаты.

В ноябре 2019 года ММП в четвертый раз с начала 2019 года сменило гендиректора. Новым руководителем стал Николай Артемов.

В марте 2020 года Арбитражный суд Мурманской области ввел процедуру наблюдения в отношении ММП. Заявление первоначально подавало ООО "Белокаменка", затем его процессуальным правопреемником стало ООО "Урал логистика". Основанием для обращения в суд послужила задолженность в размере 1,242 млн рублей. Очередное судебное заседание по делу о банкротстве ММП назначено на 23 июля. В числе заявителей в деле о банкротстве ММП 77 юридических лиц.

По итогам 2019 года ММП получило 1,774 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, что на 64,8% больше, чем по итогам 2018 года. Выручка компании снизилась в 2,8 раза, до 496,9 млн рублей.

Всего за 2019 год в целях оптимизации ММП снизило численность сотрудников пароходства с 793 человек до 213.

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. Из списка аффилированных лиц компании следует, что 29,99% акций компании владеет Куликов, еще 57,66% - принадлежащее ему же ООО "Арктические технологии" (Москва). Пакет в 2,12% находится у принадлежащего также Куликову ООО "Финансирование и развитие морского судоходства".

Мурманское пароходство Алексей Глазунов

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