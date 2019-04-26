Моряки Мурманского пароходства пожаловались на задержку зарплаты, проблемы с едой и электроэнергией

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Экипажи судов ОАО "Мурманское морское пароходство" (ММП), которые находятся в иностранных портах, сообщают о проблемах с обеспечением питьевой водой, продуктами, перебоях с электроэнергией, а также о задержках зарплаты.

Как сообщается на сайте Российского профсоюза моряков, такие обращения от моряков ММП поступили Международной федерации транспортников (МФТ) в России.

Так, в обращении экипажа судна "Всеволод Белецкий" из Индии говорится, что из-за поломки генератора на судне нет электричества около трех недель. Ранее, пишут моряки, отключения происходили "по указанию пароходства в целях экономии топлива".

"Вода добывается из танков вручную самодельным насосом. Экипаж питается дошираком, приготовленном на костре. Т/х "Всеволод Белецкий" находится на угольном причале: все помещения и каюты усыпаны углем - полная антисанитария. Каюты прогреваются до +40 градусов, находиться в них невозможно", - говорится в письме в адрес МФТ.

"Помимо этого ММП систематически задерживает зарплату, а также сокращает ее (...) Пароходство максимально нарушает трудовой договор, при этом требует от моряков его полного соблюдения", - также отмечается в обращении.

Кроме того, в помощи нуждается экипаж балкера ММП "Петр Великий" в Китае. Моряки уже были вынуждены обратиться в благотворительную организацию моряков ISWAN, говорится на сайте профсоюза. Они также жалуются на проблемы с провиантом, ограничения в подаче электроэнергии и задержку зарплаты.

"У пароходства образовалась задолженность по заработной плате экипажу. На сегодняшний день - более двух месяцев", - говорится в обращении экипажа "Петра Великого".

По информации первичной профсоюзной организации ММП, всего в иностранных портах задержано шесть судов пароходства.

"Все задержания связанны с коммерческими спорами судовладельца. Моряки, находящиеся на борту указанных судов, выполняют свои должностные обязанности в обычном режиме", - приводит Российский профсоюз моряков слова председателя профсоюза ММП Натальи Польской.

По данным из открытых источников, "Всеволод Белецкий" находится в индийском порту Халдия с ноября 2018 года, "Петр Великий" - в китайском порту Шанхайгуань с февраля текущего года.

Проблемы пароходства

Как сообщалось, в сентябре 2018 года Северо-Западное следственное управление СКР на транспорте заявило о возбуждении уголовного дела о ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы). По первоначальным данным следствия, сотрудники ММП не получили зарплату на общую сумму более 8,7 млн рублей.

Ранее с заявлением о банкротстве ММП в Арбитражный суд Мурманской области обратилось ООО "Обеспечение флота" (Санкт-Петербург), первое заседание состоится 23 мая. Сумма требований "Обеспечения флота", указанных в заявлении о банкротстве ММП, составляет 788 тыс. рублей.

Также с заявлением о вступлении в дело в арбитраж обратились индивидуальный предприниматель Елена Деарт (Архангельск), ООО "Морснабсервис" (Туапсе) и ООО "Виэль Тревэл Компани" (Пермь).

Заявление ООО "Поморская судоверфь" (Архангельск) без указания суммы требований о банкротстве ММП обездвижено до 17 мая для устранения допущенных при обращении в арбитраж нарушений.

До этого с заявлениями о банкротстве ММП в арбитраж обращались АО "Центр судоремонта (ЦС) "Звездочка" (входит в ОСК) и ООО "Альянс Плюс", но позднее они отозвали свои заявления.

ММП в настоящее время испытывает трудности с финансированием. В 2018 году прошли задержания и аресты нескольких судов пароходства в портах разных стран.

В январе и марте текущего года теплоходы ММП "Поморье" и "Кузьма Минин" были проданы на аукционах в США и Великобритании.

Российский профсоюз моряков сообщал, что "Кузьма Минин" по решению британского суда был продан на аукционе в Великобритании, и средства от сделки будут использованы для погашения долгов ММП.

Кроме того, 15 февраля ММП продало за 150 млн рублей танкер "Варзуга". В декабре прошлого года руководство ММП приняло решение о прекращении деятельности базы отдыха "Арктика", в марте 2019 года - обособленного подразделения ММП в Архангельске "БЭРНК".

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 57,66% акций ММП принадлежит ООО "Арктические технологии" (Москва), 29,99% - Николаю Куликову, 0,91% - АО "Трест "Мурманскморстрой" (Мурманск), 0,0025% - гендиректору ММП Александру Брынцеву. При этом Н.Куликов является единственным владельцем ООО "Арктические технологии".

В 2018 году ММП получило 1,077 млрд чистого убытка по РСБУ против 90,67 млн рублей прибыли годом ранее. По итогам трех кварталов 2018 года непокрытый убыток пароходства составил 834,3 млн рублей, чистый убыток - 645 млн рублей, выручка - 1,1 млрд рублей.