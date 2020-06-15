В Думе предложили переходный период для производителей игристых вин из импортного балка

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен новый вариант поправок в закон о развитии виноградарства и виноделия в РФ. Законопроект предлагает распространить регулирование на винодельческую продукцию, включая коньяк и бренди, а также предусматривает новый переходный период для перехода производителей игристых вин на российские виноматериалы (балк).

Законопроект ("О внесении изменений в федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" N 972107-7) внес депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

Документ предусматривает, что в течение трех лет с 18 декабря 2019 года (с даты принятия закона Госдумой) при производстве игристого вина допускается использование тиражной смеси, находившейся на бутылочной выдержке (по данным на 18 декабря прошлого года) и приготовленной с использованием импортного виноматериала, концентрированного виноградного сусла, концентрированного ректификованного виноградного сусла.

Винодельческая продукция, произведенная и зафиксированная в ЕГАИС не позднее ста восьмидесяти дней с 18 декабря 2019 года, может быть реализована по старым правилам, предлагает автор законопроекта (то есть вино, произведенное из импортных материалов, но в течение этого периода, сможет называться "вином" и не должно в рознице продаваться на отдельных полках с пометкой "не является вином").

Принятый в конце прошлого года закон о виноградарстве и виноделии предусматривает, что вином не сможем называться продукция, сделанная с использованием импортных виноматериалов.

Эту норму критиковали представители бизнеса. "Сегодняшний объем российских виноградников просто не может обеспечить потребности отечественных производителей в виноматериале - его на нашем рынке просто не найти. В текущей редакции закон не поможет легальным российским игрокам, выпускающим вино из отечественного материала, как задумывалось, а лишит возможности крупных виноделов вести бизнес", - говорил генеральный директор ЗАО "Игристые вина" Юрий Дудко. Расположенный в Санкт-Петербурге завод "Игристые вина" (бренды "Левъ Голицынъ", El Paso, "Светское" и другие) - крупнейший в России импортер виноматериалов. По данным Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), в 2018 году компания импортировала 2,85 млн декалитров (на втором месте - ПАО "Абрау-Дюрсо"), 1,91 млн декалитров).

Уточнить понятийный аппарат

Бахарев также предлагает включить в понятийный аппарат закона определения винных дистиллятов и спиртов, бренди, виноградной водки и российского коньяка (только из российского винограда), и их классификацию, а также распространить предусмотренный законом режим защищенных наименований на всю винодельческую продукцию. Это необходимо, чтобы обеспечить неразрывность правового регулирования виноградо-винодельческой отрасли России, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятый закон решает вопросы правового регулирования только в отношении одного продукта переработки винограда - вина, отмечает автор законопроекта. В результате производители винодельческой продукции могут столкнуться с ситуацией, при которой из выращенного винограда производство вина осуществляется по одной технологии, в то время как производство иной винодельческой продукции (коньяка, бренди, виноградной водки) - по другой (в соответствии с требованиями федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"). Речь идет не только о различных технологиях производства и различных требованиях к разрешенным и запрещенным технологическим приемам и операциям, но и об отсутствии единого правового регулирования при установлении винодельческой продукции в рамках системы защищенных наименований и отсутствии единой системы контроля к качеству. Более того, производители винограда получат большую заинтересованность в его переработке на коньячные дистилляты или виноградосодержащие напитки, говорится в пояснительной записке.

Сусло для подслащивания

Закон в принятой редакции в рамках переходного периода позволяет три года со дня вступления его в силу добавлять к готовому вину отечественное сусло для подслащивания в количестве не более 7% от общего объема, за исключением вин защищенных географических указаний и защищенных наименований мест происхождения. Законопроектом предлагается ввести семилетний период.

При внесении поправок в закон также предлагается уточнить, что под виноградом, выращенным на территории Российской Федерации, понимаются плоды виноградных насаждений, расположенных в границах РФ на дату вступления в силу закона "О виноградарстве и виноделии". Это позволит решить проблему отнесения вин, находящихся в Крыму на длительной выдержке, к вину России, говорится в пояснительной записке.

Закон о виноградарстве

Закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" был принят Госдумой 18 декабря и подписан президентом 27 декабря. Ко второму чтению в Госдуме поступило более 100 поправок, но все они были отклонены.

Закон, в частности, устанавливает запрет на производство в России вина с использованием импортного винограда и виноматериалов (такой напиток не сможет называться вином). В течение трех лет со дня вступления в силу закона допускается лишь использование импортного концентрированного сусла для повышения сахаристости вина (но не более 7% от общего объема продукции и за исключением производства российских вин защищенных наименований).

Мартовские поправки Гордеева и Кашина

В марте депутаты Госдумы Алексей Гордеев и Владимир Кашин предложили свой проект поправок, который, в частности, предусматривал переходный период сроком на три года для производства вина из импортных материалов. Законопроект был отклонен, депутаты внесли новый вариант поправок. В нем такого предложения не было, но сохранилось положение о том, что виноматериалы, находящиеся на выдержке, могут храниться бессрочно (а вино, произведенное из них, может реализоваться по старым правилам). Затем и этот законопроект был возвращен авторам.

Закон о виноградарстве и виноделии вступит в силу с 26 июня 2020 года.

Между тем, в экспертном совете при Росалкогольрегулирования предлагают перенести срок вступления в силу законопроекта, говорится в проекте протокола по итогам заседания 8 июня (с копией документа ознакомился "Интерфакс").