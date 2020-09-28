Правительство утвердило полномочия Минсельхоза в виноградарстве и виноделии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило полномочия Минсельхоза и Россельхознадзора в сфере виноградарства и виноделия после вступления в силу нового отраслевого закона.

Соответствующее постановление (№1501 "О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросу осуществления полномочий в сфере виноградарства и виноделия") опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Сфера ответственности Минсельхоза

В соответствии с документом, Минсельхоз отвечает за госполитику и нормативно-правовое регулирование в сфере виноградарства и виноделия (кроме вопросов лицензирования и осуществления госконтроля, регулируемых законом об обороте алкоголя).

Также министерство определяет порядок создания и работы дегустационных комиссий, технологические правила производства винодельческой продукции, дополнительные технологические приемы, вспомогательные средства, сорта технического винограда, допустимые при производстве вина.

К сфере ответственности Минсельхоза также отнесен вопрос об определении и изменении границ виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров. Кроме того, ведомство сможет признавать земельные участки виноградопригодными землями. Кроме того, Минсельхоз будет вести федеральный реестр виноградных насаждений и реестр виноградопригодных земель.

Функции Россельхознадзора

Россельхознадзор также наделяется функциями контроля и надзора за соблюдением законодательства в области виноградарства и виноделия (за исключением вопросов лицензирования и вопросов, регулируемых законодательством в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Служба также наделяется полномочиями по осуществлению государственного надзора в отношении виноградопригодных земель, производства посадочного материала виноградных растений. Кроме того, Россельхознадзор будет контролировать на территориях иностранных государств соответствие технологий производства импортируемой винодельческой продукции технологическим правилам, установленным в РФ.

Закон о виноградарстве и виноделии в РФ вступил в силу 26 июня 2020 года.