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"Коммерсантъ" узнал о возможном подорожании софта из-за налогового маневра для IT

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Чтобы компенсировать упущенные доходы бюджета от объявленого налогового маневра для IT-отрасли, в правительстве предложил отменить с января 2021 года нулевой НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам, пишет "Коммерсантъ".

Компаниям из реестра производителей отечественного софта предложено компенсировать возвращение НДС за счет субсидий, на которые в 2021 году уйдет 11,4 млрд руб. Введение НДС в размере 20% даст повышение цены иностранного софта на 16,67%, отмечает газета.

Вернуть НДС на продажу софта предлагает Минкомсвязи. 17 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития и Минфину проработать эти предложения и предоставить согласованную позицию, отмечет газета, ссылаясь на копию поручения.

23 июня в телеобращении президент Владимир Путин объявил о налоговом маневре для IT-отрасли, который предусматривает бессрочное снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3%. На фоне расходов на эти меры отмена нулевого НДС в 2021 году принесет в бюджет дополнительный доход в размере 42,5 млрд рублей, подсчитали в Минсвязи.

Источник, знакомый с предложениями министерства, уточнил, что в одной из версий предлагалось выплачивать субсидии, компенсирующие отмену льготы по НДС, юридическим лицам — покупателям программ из реестра.

Сейчас НДС не платится с продажи софта, реализация исключительного права на которое осуществлена по договору об отчуждении, лицензионному или сублицензионному договорам. Эта мера действует и в отношении так называемого "налога на Google", согласно которому с 2017 года НДС облагается продажа в интернете игр, музыки, книг и т.д.

Минкомсвязи правительство Владимир Путин Андрей Белоусов Минфин Минэкономразвития

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