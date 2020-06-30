В Минкомсвязи заверили, что отмена нулевого НДС на продажу ПО не приведет к подорожанию софта

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Отмена нулевой ставки НДС на продажу ПО, которую Минкомсвязи РФ предлагает ввести с 2021 года для компенсации потерь бюджета из-за льгот для IT-отрасли, не вызовет роста конечной цены на софт, считает министр связи Максут Шадаев.

"Мы ищем способы компенсировать (потери производителям - ИФ), чтобы удержать стоимость продуктов на том уровне, на котором она была", - сказал он журналистам.

Как сообщалось, выпадающие доходы федерального бюджета в результате снижения ставки страховых взносов для IT-компаний с 14% до 7,6% в рамках "налогового маневра" для отрасли составят по 23,1 млрд рублей ежегодно в 2021-2023 гг.

Мера в виде снижения на постоянной основе налога на прибыль с 20% до 3% для аккредитованных компаний отрасли, которую также 23 июня анонсировал президент РФ Владимир Путин, может привести к выпадению дохода порядка 15,8 млрд рублей ежегодно, говорил "Интерфаксу" источник, знакомый с оценкой Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Мы считаем, что новые меры, которые президентом объявлены, приведут к определенным выпадающим доходам. Понятно, что в посткоронавирусный период, когда у нас многие отрасли серьезным образом пострадали, уменьшение доходной базы бюджета - это серьезный вопрос. Поэтому пока мы ищем способы компенсировать потери бюджета от введения дополнительных льгот", - прокомментировал Шадаев позицию ведомства в отношении отмены нулевого НДС.

По мнению министра, для российских компаний, которые российский софт производят и продают, не будет ухудшения условий по отношению к тем, которые действовали до введения новых льгот и до возможной отмены льготы по НДС. "Но пока решения нет финального", - заключил Шадаев.