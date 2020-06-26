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ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ продлил с 1 июля до 30 сентября действие ряда регуляторных послаблений для банков, введенных из-за пандемии коронавируса, говорится в пресс-релизе регулятора.

В частности, ЦБ разрешил до конца сентября удаленно открывать счета для получения социальных выплат, продолжать обслуживать клиентов с истекшим сроком действия паспортов. Также до 30 сентября не будут применяться меры за нарушение порядка и сроков предоставления информации по "антиотмывочному" закону 115-ФЗ, за исключением грубого нарушения требований.

Пандемия коронавируса

Также регулятор разрешит без личного присутствия открывать счета ИП или юрлица сегмента МСП, если эти счета открываются для получения кредита на неотложные нужды для поддержки занятости. Еще одна мера, срок действия которой продлен, - временный отказ от наказаний для банков, допустивших нарушения при передаче информации по валютному контролю.

Также банки получили право не учитывать период с 30 марта по 30 сентября при расчете срока предоставления резидентами справок о подтверждающих документах и самих документов по валютным операциям.

В то же время часть послаблений регулятор решил не продлять. Например, с 1 июля отменяется возможность совершения операций с картами с истекшим сроком действия, также будут применяться меры в случаях, когда банки будут нарушать сроки предоставления информации в бюро кредитных историй.

"Существенная часть регуляторных пруденциальных послаблений в связи с пандемией коронавирусной инфекции принималась Банком России на период до 30 сентября 2020 года. До конца июля 2020 года Банк России проведет с участниками финансового рынка обсуждение траектории выхода из регуляторных послаблений и до 14 августа 2020 года опубликует решение о дальнейшем продлении либо завершении действия указанных мер", - говорится в пресс-релизе ЦБ.

ЦБ РФ Коронавирус

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