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Банковские карты с истекшим сроком действия разрешили использовать до 1 июля

Банковские карты с истекшим сроком действия разрешили использовать до 1 июля
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россияне смогут до 1 июля использовать банковские карты, срок действия которых истекает, без перевыпуска, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции в пятницу.

Об этом Набиуллина объявила, рассказывая о новых решениях, которые принял регулятор в ситуации с распространением нового коронавируса.

Пандемия коронавируса

"Ряд мер касается расширения возможностей для исключительно удаленного взаимодействия с клиентами и адаптации правил к текущей ситуации: больше операций, в том числе по открытию счетов для МСП, банки могут проводить без личного присутствия; банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля. Наконец, вчера мы объявили, что финансовые организации могут работать с клиентами - физическими лицами, у которых истек срок действия паспорта", - сообщила глава регулятора.

Она добавила, что полностью новые меры будут описаны в релизе, который будет опубликован после пресс-конференции. Новые меры касаются расширения возможностей реструктуризации кредитов для компаний и граждан, включения в программу рефинансирования кредитов МСП факторинга, послабления в сфере валютного контроля, связанные с ограничительными мерами, и других вопросов. сказала Набиуллина.

"Ключевая мера в части реструктуризации - это распространение регуляторных послаблений по резервам для реструктурируемых кредитов на все отрасли, не только пострадавшие, в случае, если до начала ограничительных мер у заемщика было высокое кредитное качество", - отметила глава ЦБ.

Одна из мер касается самих банков. Чтобы облегчить им привлечение фондирования, базовая ставка взносов в систему страхования вкладов будет снижена с 0,15% до 0,1% до конца 2020 года.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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