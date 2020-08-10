ЦБ РФ продлил для банков послабления по резервам до конца года

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Банк России продлил для банков использование регулятивных послаблений по резервам до конца 2020 года, говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ отмечает, что в настоящее время ситуация в российском финансовом секторе существенно улучшилась относительно начала пандемии, что проявляется в стабилизации финансовых рынков, постепенном снятии ограничительных мер в России, налаженных процессах работы финансовых организаций в условиях COVID-19.

"При этом спад экономики, сокращение доходов компаний и граждан приводят к росту кредитных рисков. Регуляторные послабления способствовали реструктуризации кредитов, дали возможность части заемщикам восстановить свое финансовое положение. Выход из послаблений не должен быть резким, чтобы банки и другие финансовые организации смогли адаптироваться и не были вынуждены сокращать кредитование экономики", - указал ЦБ.

"Антикоронавирусные" меры ЦБ РФ

Большая часть мер Банка России в связи с пандемией принималась на период с 1 марта до 30 сентября 2020 года. ЦБ принял решение о продлении части регуляторных послаблений, о реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и о прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией.

В частности, Банк России дает возможность кредиторам использовать льготный режим по созданию резервов до 31 декабря 2020 года (в том числе в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года), резервы должны быть сформированы в полном объеме до 1 июля 2021 года.

"Однако постепенное сворачивание мер необходимо, поскольку только корректная оценка рисков может обеспечить долгосрочную устойчивость финансового сектора. Банк России рекомендует банкам и другим финансовым организациям учитывать график формирования резервов на основе стандартного регулирования и сроки выхода из других временных мер при принятии решений о выплате дивидендов и вознаграждения для лиц, принимающих риски", - заявил ЦБ.

В связи с восстановлением фондового рынка с начала пандемии, а также со снижением волатильности курса рубля по отношению к иностранным валютам ЦБ принял решение не продлевать меру, которая позволила банкам рассчитывать обязательные нормативы с использованием обменного курса, зафиксированного на 1 марта 2020 года.