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ЕС решил проверить действия финрегулятора ФРГ в связи со скандалом вокруг Wirecard

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Брюссель потребует провести проверку в отношении Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin) Германии на предмет несоблюдения возложенных на него обязанностей по надзору за финтех-компанией Wirecard AG, крах которой создает угрозу доверия инвесторов к ЕС, сообщает Financial Times.

В интервью изданию Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Еврокомиссии, ответственный за финансовые услуги, сообщил, что обратится к Европейскому управлению по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) с просьбой оценить действия BaFin относительно Wirecard.

"Мы попросим ESMA расследовать вопрос о том, имели ли место недостатки в надзоре, и если да, определить возможные дальнейшие шаги. Нам нужно прояснить, что пошло не так" - сказал Домбровскис FT, добавив, что он рассчитывает получить ответ ESMA не позднее середины июля.

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По его словам, Брюссель может начать собственное расследование в отношении банковского регулятора Германии по делу о нарушении законодательства ЕС, если в ходе предварительной проверки ESMA будут выявлены недостатки в соблюдении BaFin правил блока, касающихся контроля за финансовой отчетностью компаний, зарегистрированных на бирже.

Wirecard в четверг подала заявления о начале процедуры банкротства в суд Мюнхена "из-за грозящей неплатежеспособности и чрезмерной задолженности". Такое решение было принято после того, как по итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют 1,9 млрд евро, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива.

Совет управляющих Wirecard высказал предположение, что этих средств, возможно, вообще не существовало. Бывший глава компании Маркус Браун, ушедший в отставку на прошлой неделе, был задержан в понедельник по подозрению в фальсификации финансовой отчетности, но затем отпущен под залог в размере 5 млн евро.

Аудиторская компания EY, проводившая аудит Wirecard, обвиняет своего давнего клиента в "изощренном и сложном мошенничестве", отрицая при этом свою ответственность. По ее данным, германская финтех-компания предоставляла "ложные подтверждения и заявления в отношении целевых депозитных счетов" в ходе аудиторской проверки за 2019 год.

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На фоне этого скандала Visa Inc. и Mastercard Inc. сообщили, что рассматривают вопрос о лишении Wirecard возможности производить платежи через их сети, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Этот шаг может усугубить положение Wirecard, которая помогает компаниям по всему миру принимать электронные платежи от клиентов. Ее сотрудничество с Visa и Mastercard, а также способность обработки платежей с помощью этих компаний, как отмечает Bloomberg, являются критически важными для бизнеса.

Многие другие клиенты Wirecard уже отвернулись от компании, с тех пор как неделю назад разразился скандал вокруг ее отчетности. Акции Wirecard с тех пор подешевели более чем 90%. Их стоимость на торгах в пятницу снижается примерно на 60%.

Wirecard Германия Евросоюз

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