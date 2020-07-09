В США начали проверять Wirecard на причастность к мошенничеству с марихуаной

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минюст США проверяет германскую финтех-компанию Wirecard на причастность к финансовым махинациям на сумму $100 млн, связанным с онлайн-торговлей марихуаной, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, уже двум бизнесменам предъявлены обвинения в мошенничестве. Им вменяется сговор со сторонними операторами платежей и другими лицами с целью получения от американских банков подтверждения платежей по кредитным картам за марихуану. Для этого использовались подставные компании со счетами в офшорных коммерческих банках, которые, в свою очередь, получали значительные комиссионные от операций.

Сейчас прокуратура нью-йоркского района Манхэттен и местное отделение Федерального бюро расследований (ФБР) выясняет, играла ли Wirecard какую-либо роль в предполагаемом сговоре, выступая как в качестве платежного оператора, так и офшорного банка, сообщили источники WSJ. Власти также проверяют возможную причастность некоторых бывших и нынешних топ-менеджеров Wirecard.

В США пока компании не предъявляли никаких обвинений. В электронной базе судебной системы США каких-либо материалов на этот счет нет, говорится в статье. Однако, как свидетельствуют судебные документы, когда один из двух бизнесменов - консультант по электронной коммерции из ФРГ - был задержан в штате Калифорния в марте, член руководства Wirecard предлагал посодействовать его освобождению под залог.

Представитель Wirecard отказалась комментировать эту информацию.

Расследование Минюста еще более усугубляет многочисленные проблемы, с которыми столкнулась платежная компания, еще недавно стоившая больше, чем крупнейший в стране Deutsche Bank.

Скандал вокруг Wirecard начал разгораться в конце июня, когда аудиторы EY не смогли подтвердить наличие 1,9 млрд евро на трастовых счетах компании в филиппинских банках. Совет управляющих компании признал, что этих средств, возможно, вообще не существовало. Компания в результате не смогла опубликовать годовой отчет и отозвала отчетность за предыдущие периоды. Wirecard подала в суд заявление о начале процедуры банкротства. Акции компании в течение 5 дней, пока разворачивались эти события, подешевели более чем 90%.