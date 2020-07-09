Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:38Заразились
на 09.07В России 707 301+6 509В мире 12 041 480+211 878

В США начали проверять Wirecard на причастность к мошенничеству с марихуаной

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минюст США проверяет германскую финтех-компанию Wirecard на причастность к финансовым махинациям на сумму $100 млн, связанным с онлайн-торговлей марихуаной, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В миреГендиректор Wirecard ушел в отставку на фоне скандала с отчетностьюЧитать подробнее

По их данным, уже двум бизнесменам предъявлены обвинения в мошенничестве. Им вменяется сговор со сторонними операторами платежей и другими лицами с целью получения от американских банков подтверждения платежей по кредитным картам за марихуану. Для этого использовались подставные компании со счетами в офшорных коммерческих банках, которые, в свою очередь, получали значительные комиссионные от операций.

Сейчас прокуратура нью-йоркского района Манхэттен и местное отделение Федерального бюро расследований (ФБР) выясняет, играла ли Wirecard какую-либо роль в предполагаемом сговоре, выступая как в качестве платежного оператора, так и офшорного банка, сообщили источники WSJ. Власти также проверяют возможную причастность некоторых бывших и нынешних топ-менеджеров Wirecard.

В США пока компании не предъявляли никаких обвинений. В электронной базе судебной системы США каких-либо материалов на этот счет нет, говорится в статье. Однако, как свидетельствуют судебные документы, когда один из двух бизнесменов - консультант по электронной коммерции из ФРГ - был задержан в штате Калифорния в марте, член руководства Wirecard предлагал посодействовать его освобождению под залог.

Представитель Wirecard отказалась комментировать эту информацию.

Расследование Минюста еще более усугубляет многочисленные проблемы, с которыми столкнулась платежная компания, еще недавно стоившая больше, чем крупнейший в стране Deutsche Bank.

Скандал вокруг Wirecard начал разгораться в конце июня, когда аудиторы EY не смогли подтвердить наличие 1,9 млрд евро на трастовых счетах компании в филиппинских банках. Совет управляющих компании признал, что этих средств, возможно, вообще не существовало. Компания в результате не смогла опубликовать годовой отчет и отозвала отчетность за предыдущие периоды. Wirecard подала в суд заявление о начале процедуры банкротства. Акции компании в течение 5 дней, пока разворачивались эти события, подешевели более чем 90%.

Wirecard Германия США EY Deutsche Bank

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Токио зафиксировали рекордно высокий прирост новых случаев COVID-19

В Токио зафиксировали рекордно высокий прирост новых случаев COVID-19

Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней

Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней

Что случилось этой ночью: четверг, 9 июля

В Пекине третий день подряд нет новых случаев заражения коронавирусом

СБ ООН не принял резолюцию о доставке гумпомощи в Сирию

Граждане Сербии вышли на протесты против ограничений из-за COVID-19

Граждане Сербии вышли на протесты против ограничений из-за COVID-19

В ЕС предупредили, что к 2050 году намерены отказаться от ископаемых энергоносителей

Украина разорвала соглашение с РФ по борьбе с терроризмом

Украина разорвала соглашение с РФ по борьбе с терроризмом

Американские производители сланцевого газа столкнулись со спадом спроса

Американские производители сланцевого газа столкнулись со спадом спроса
Пандемия коронавируса

В Минздраве Франции призвали готовиться ко второй волне COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');