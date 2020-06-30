ВТБ увеличил сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк ВТБ с 30 июня увеличил размер максимально возможной суммы кредита по льготной программе ипотеки со ставкой 6,5% годовых до 12 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе банка.

"Теперь клиенты смогут оформить ипотеку со ставкой 6,5% на покупку нового жилья в размере до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей - в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что льготная программа ипотеки пользуется высоким спросом, сейчас в ВТБ заключено более 14 тысяч сделок на сумму более 39 млрд рублей.

Ранее ВТБ снизил размер первого взноса в рамках программы с 20% до 15%. Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимально возможный срок оформления ипотечного кредита - 30 лет.

За первые пять месяцев 2020 года объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей.

Ранее правительство РФ приняло постановление, увеличивающее предельный размер льготного ипотечного кредита под 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, а для жителей других регионов - с 3 до 6 млн рублей.

С середины апреля в РФ запущена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Минимальный первоначальный взнос - 20%.