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ВТБ в мае получил 0,5 млрд рублей прибыли по МСФО и за пять месяцев сократил ее на треть

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ВТБ в мае остался в плюсе с прибылью 0,5 млрд рублей по МСФО, в целом за пять месяцев финансовый результат группы сократился на 33% по сравнению с январем-маем прошлого года, составив 41,2 млрд рублей, свидетельствует отчетность ВТБ.

В карантинном апреле прибыль группы была сопоставимой - 0,9 млрд рублей.

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Расходы группы на резервы в мае сократились до 12,4 млрд рублей с 17,3 млрд в апреле. Стоимость риска ВТБ составила 1,5% за пять месяцев и 1,2% в мае (1,7% в апреле).

Розничный кредитный портфель ВТБ в мае вырос на 1%, с начала года показал прирост на 5,2%.

Портфель корпоративных кредитов сократился на 0,5% за месяц (с поправкой на курсовую переоценку рост на 0,3%), с начала года вырос на 4%.

Доля NPL в кредитном портфеле группы по итогам мая составила 5%, оставшись на апрельском уровне.

Вклады физлиц на балансе ВТБ в мае продолжили сокращаться - снижение составило 1,2% против 1,6% в апреле (прирост с начала года на 4,4%). Средств юрлиц на счетах в банке выросли за месяц на 3%, а за пять месяцев - на 12,3%.

ВТБ

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