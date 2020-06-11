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В кабмине допустили расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки под 6,5%, сообщил в четверг первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В ходе его встречи с представителями "Деловой России" по доработке общенационального плана восстановления экономики президент "Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства" Елена Николаева подчеркнула необходимость расширения круга застройщиков, которые попадают под программу.

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"Сейчас эти нормы распространяются только на те объекты, которые приобретены на первичном рынке у застройщиков, в том случае, если это долевое строительство. А если дом создан, например, по инициативе инвестора, и соответствующим образом инвесторами являются ПИФ или, например, частные лица, как это происходит в малоэтажном строительстве, то в данном случае норма не распространяется на такого рода первичное жилье", - объяснила она.

Также Николаева предложила продлить программу льготного ипотечного кредитования до 1 января 2022 года и увеличить максимальный размер кредита с 8 до 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и с 3 до 6 млн для остальных регионов России.

Замминистра экономического развития Полина Крючкова, присутствовавшая на встрече, отметила, что вопрос распространения программы не только на долевое строительство уже прорабатывается.

Программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала в конце апреля этого года. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в Москве и Петербурге, 3 млн рублей - в других регионах России.

правительство

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