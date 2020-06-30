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"Газпром" вернул Польше переплату за газ по решению Стокгольмского арбитража

"Газпром" вернул Польше переплату за газ по решению Стокгольмского арбитража
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" вернул польскому импортеру PGNiG переплату за газ согласно решению Стокгольмского арбитража, сообщает "Газпром экспорт".

По данным PGNiG, речь идет о сумме в $1,5 млрд. "Сегодня ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", - сообщили журналистам в "Газпром экспорте".

"В то же время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ходе обжалования", - добавили в российской компании.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года. "Газпром" отразил в своей отчетности за 2019 год резервы на выплату этой суммы.

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с 1 ноября 2014 года. PGNiG и "Газпром экспорт" ранее в июне подписали дополнение к договору на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" от 1996 года, согласовав срок выплаты ретроактивного платежа до 1 июля.

"Газпром" и "Газпром экспорт" 29 мая обжаловали в суде округа Свеа окончательное решение арбитражного трибунала. Впрочем, PGNiG уже комментировала, что апелляция рассматривает данное дело только с процедурной точки зрения, и невозможно изменить решение по существу. В частности, апелляция "Газпрома" не влияет на решения арбитража об изменении формулы цены, которую теперь обе стороны контракта обязаны применять, уверена польская компания.

Газпром Газпром экспорт PGNiG Польша

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