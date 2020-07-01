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Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату "Газпрома"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" выплатил польскому покупателю PGNiG $1,606 млрд переплаты за газ по решению Стокгольмского арбитража.

Точную сумму выплаты озвучил в своем твиттере глава PGNiG Ежи Квечинский: "Подтверждаю - получено на счет PGNiG. "Газпром" вернул 1 млрд 606 млн 345 тыс. 733,80 долларов вернул "Газпром". Для дотошных (скрупулезных)".

Ранее польская сторона давала лишь оценку ретроактивного платежа на уровне - $1,5 млрд. "Газпром" вообще не комментировал размер выплаты, хотя и уже отразил резерв под них в своей опубликованной отчетности.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

Экономика"Газпром" вернул Польше переплату за газ по решению Стокгольмского арбитража"Газпром" вернул Польше переплату за газ по решению Стокгольмского арбитражаЧитать подробнее

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с 1 ноября 2014 года. PGNiG и "Газпром экспорт" ранее в июне подписали дополнение к договору на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" от 1996 года, согласовав срок выплаты ретроактивного платежа до 1 июля.

"Газпром" и "Газпром экспорт" 29 мая обжаловали в суде округа Свеа окончательное решение арбитражного трибунала.

Впрочем, PGNiG уже комментировала, что апелляция рассматривает данное дело только с процедурной точки зрения, и невозможно изменить решение по существу. В частности, апелляция "Газпрома" не влияет на решения арбитража об изменении формулы цены, которую теперь обе стороны контракта обязаны применять, уверена польская компания.

В то же время "Газпром" продолжает обжалование решения арбитража и считает, что перечисление денежных средств не влечет ущерба для его позиции в ходе обжалования.

Польша Газпром "Газпром экспорт PGNiG

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