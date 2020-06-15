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"Газпром" в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.

PGNiG сообщила, что подписала с ООО "Газпром экспорт" дополнение к договору на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" от 1996 года (5 июня документ был подписан в электронном виде, а 15 июня - на бумаге, с обменом оригиналами документов).

PGNiG отмечает, что "Газпромом" был согласован срок оплаты до 1 июля 2020 года".

В дальнейшем цена по контракту также может пересматриваться - на сновании запроса покупателя, отмечает PGNiG.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно (распространение акта на прошлые правоотношения) с ноября 2014 года. 29 мая ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" обжаловали в суде округа Свеа окончательное решение арбитражного трибунала. Впрочем, PGNiG уже комментировала, что апелляция рассматривает данное дело только с процедурной точки зрения, и невозможно изменить решение по существу. В частности, апелляция "Газпрома" не влияет на решения арбитража об изменении формулы цены, которую теперь обе стороны контракта обязаны применять, уверена польская компания.

"Газпром" отразил в своей отчетности за 2019 год резервы на выплату этой суммы.

Польша PGNiG Газпром

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