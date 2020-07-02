В ЕС назвали тревожным сигналом сообщение об отставке главы Нацбанка Украины

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Европейском союзе заявили, что отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия, причиной которой он назвал политическое давление, является тревожным сигналом и выступили за самостоятельную роль НБУ.

Об этом в четверг в Брюсселе заявил официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано. "Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал. Банк должен сохранять способность самостоятельно выполнять свою роль. Подрыв этого важного института ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ на Украине", - сказал он.

Стано констатировал, что "путь к реформе на Украине непрост, особенно в нынешних исключительных обстоятельствах пандемии коронавируса". "Европейский союз будет и впредь поддерживать Украину в проведении столь необходимых реформ и рассчитывает на то, что украинские власти сохранят свой уровень приверженности", - подчеркнул он.

Стано также напомнил, что создание сильного и независимого Национального банка стало фундаментальным достижением для Украины, которое "по-прежнему имеет решающее значение для будущего успеха страны". "В последние годы Национальный банк Украины предпринял смелые и столь необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и содействия устойчивому восстановлению экономики", - отметил он.

"Политика банка хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу благодаря стабилизации национальной валюты, снижению инфляции и увеличению иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и возвращению активов, потерянных в результате банковского мошенничества", - добавил представитель властей ЕС.

Как сообщалось, 1 июля стало известно, что Смолий написал и подал президенту Украины заявление об отставке по собственному желанию, мотивируя свое решение систематическим политическим давлением на центробанк, осуществляемым в течение длительного времени.

Глава государства уже передал на рассмотрение Верховной рады проект постановления об увольнении Смолия.

Смолий занял пост главы НБУ в марте 2018 года. До этого он в течение года исполнял обязанности главы Нацбанка.