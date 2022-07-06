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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Amazon сможет купить долю в сервисе доставки еды Grubhub

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. включит сервис доставки еды Grubhub в число доступных опций для клиентов Prime в США в рамках коммерческого соглашения с нидерландской Just Eat Takeaway.com NV, владельцем сервиса.

Как говорится в пресс-релизе Just Eat, соглашение также дает Amazon возможность приобрести 2%-ную долю в Grubhub с возможностью ее увеличения в дальнейшем до 15%. Just Eat остается владельцем американского сервиса и продолжит рассматривать возможность его полной или частичной продажи, отмечается в сообщении.

Коммерческое соглашение между Amazon и Grubhub заключается сроком на год и будет продлеваться автоматически, если одна из сторон не разорвет его. Клиентам Prime будет доступна услуга бесплатной доставки еды из сотен тысяч ресторанов, с которыми работает Grubhub.

Соглашение, как ожидается, увеличит число клиентов Grubhub, но будет нейтральным как для прибыли, так и для денежного потока сервиса в 2022 году, однако с 2023 года начнет позитивно сказываться на этих показателях.

Акции Just Eat Takeaway подскочили в цене на 16,5% на торгах в Амстердаме в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 67%.

Grubhub Amazon США Нидерланды Just Eat
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