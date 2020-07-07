Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:00Заразились
на 06.07В России 687 862+6 611В мире 11 620 096+170 389

Brent подешевела до $42,93 за баррель

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник на опасениях о возможном возврате карантинных ограничений в ряде стран из-за из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

К 8:00 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,39%), до $42,93 за баррель. За предыдущие торги контракт подорожал на $0,3 (0,7%).

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,18 (0,44%), до $40,45 за баррель. В понедельник WTI подешевела на $0,02 (0,05%).

Новые вспышки COVID-19 отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Некоторые штаты, в том числе Калифорния, Флорида и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Эксперты опасаются, что темпы восстановления глобального спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, из-за необходимости продления срока ограничительных мер или отмены предыдущих послаблений.

"Энтузиазм рынка, который мы наблюдали вслед за начавшейся отменой карантинных ограничений, ослаб на фоне их частичного возврата из-за нового скачка заболеваемости COVID-19", - отмечает аналитик по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона в Oanda Джеффри Хэлли.

Потребление бензина в Штатах за три дня праздника по случаю Дня независимости в этом году было на 22% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные GasBuddy.

Отчет по запасам бензина в США покажет их рост на 1 млн баррелей на прошлой неделе, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы нефти, как ожидается, снизились на 3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 500 000 баррелей.

Министерство энергетики США опубликует доклад о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю в среду.

Brent WTI США Техас Флорида коронавирус Минэнерго Калифорния

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

В РФ число банкротств граждан выросло в 1,5 раза, компаний - снизилось на четверть

В РФ число банкротств граждан выросло в 1,5 раза, компаний - снизилось на четверть

Главред Rambler News Service Малахов покинет свой пост

ФНБ в июне сократился на 22 млрд рублей

Британское правительство и Bharti Global вложат $1 млрд в OneWeb

Гендиректор "Аэрофлота" пообещал пассажирам нормальную рассадку в самолетах

Гендиректор "Аэрофлота" пообещал пассажирам нормальную рассадку в самолетах

Дания разрешила якорные трубоукладчики на "Северном потоке 2"

Евро превысил планку в 81 рубль впервые с 6 мая

Газ "Газпрома" оказался самым дешевым на китайском рынке

Закрылся проект газопровода Atlantic Coast в США

Закрылся проект газопровода Atlantic Coast в США

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');