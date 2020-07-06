Губернатор Нью-Йорка обвинил Трампа в содействии распространению коронавируса

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Заявления президента США Дональда Трампа по теме коронавируса COVID-19 лишь усугубляют ситуацию и приводят к дальнейшему распространению заболевания, заявил в понедельник губернатор штата Нью-Йорк демократ Эндрю Куомо.

При этом, указывает издание The Hill, Куомо упомянул выступление Трампа в День независимости, в котором говорилось о "полной безвредности" 99% случаев заражения COVID-19.

"Такими заявлениями он (Трамп - ИФ) пособничает вирусу. И вы видите, как заболеваемость растет, вы видите, как экономика страдает, а он часть того провала, в котором мы сейчас", - цитирует The Hill слова губернатора.

По словам Куомо, из-за высказываний президента американцы "не носят маски, не соблюдают дистанцию, не ведут себя осторожно". В результате, подчеркнул губернатор, в 38 штатах отмечается рост количества случаев коронавируса.

Он также отметил, что недавние очаги заболевания в вверенном ему штате возникли из-за одного человека, который приехал в Нью-Йорк из-за пределов штата.м"Вспышка (болезни - ИФ) где-то - это вспышка сразу везде. Это новое мышление, которое нам надо принять", - резюмировал Куомо.

Ранее Трамп заявлял, что количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в США растет, но смертность от этого заболевания снижается.

По последним данным статистического ресурса Worldometers, США по-прежнему лидируют в мире по количеству случаев заболевания COVID-19 и по количеству летальных исходов среди инфицированных - свыше 3 млн и более 132 тыс. соответственно. Выздоровели более 1,3 млн человек.