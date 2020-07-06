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Минфин расширит льготную ипотеку для многодетных

Минфин расширит льготную ипотеку для многодетных
Новостройка в Рязани
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ готовит поправки в федеральный закон, согласно которым будет предусмотрено расширение льготной ипотеки для многодетных семей, сообщила в понедельник газета "Известия".

"Минфин готовит поправки в законопроект "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)". Речь идет о новых льготах, которыми смогут воспользоваться многодетные семьи при использовании ипотечной субсидии", - говорится в публикации со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минфине изданию пояснили, что в настоящее время ведомство совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и АО "ДОМ.РФ" осуществляет подготовку изменений в федеральный закон 157-ФЗ "в части расширения и уточнения целей предоставления заемных средств". Кроме того, "прорабатывается вопрос, связанный с уточнением перечня кредиторов, которые могут участвовать в реализации мер господдержки".

По словам источников газеты, близких к Минфину, речь может идти о новых целях льготных кредитов, таких как строительство индивидуального жилья, покупка недостроенного жилья или жилья, которому требуется ремонт.

По имеющимся у газеты данным, инициативу Минфина поддерживают в Госдуме РФ. Там считают, что ипотека должна стать еще более доступной для россиян, пишут "Известия".

Минфин

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