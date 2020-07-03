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В Минстрое РФ заявили, что сейчас лучшее время для покупки квартиры

В Минстрое РФ заявили, что сейчас лучшее время для покупки квартиры
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минстрой России считает, что сейчас наилучшее время для покупки квартиры, рассказал журналистам в пятницу заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Программа льготной ипотеки под 6,5% заканчивает свое действие 1 ноября 2020 года, ждать, что она будет продлена не стоит. Сейчас созданы беспрецедентные условия для покупки жилья. Это лучшее время", - сказал Стасишин.

В июне президент России Владимир Путин предложил распространить льготную программу ипотеки под 6,5% годовых на новое жилье в регионах до 6 млн рублей, в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн рублей.

"Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного современного жилья. В этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до 3 млн рублей, как прежде, а до 6 млн рублей, а в крупнейших агломерациях - Московской и Санкт-Петербургской - до 12 млн рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России", - сказал Путин в ходе обращения к гражданам 23 июня.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года. Максимальный срок кредитования - 30 лет.

Первоначальный взнос по программе сейчас составляет 20%, однако Минфин внес в правительство проект постановления по его снижению до 15%.

Минстрой РФ Никита Стасишин Владимир Путин

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