Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро благодаря развернувшейся вверх нефти

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро усилили темпы снижения на Московской бирже во вторник вечером, рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 51,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,54 руб./EUR1, подешевев на 69,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,35 копейки - до 75,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил рост к доллару и евро на вечерних торгах после двухдневного снижения. Участники рынка закрывают короткие позиции по рублю в рамках фиксации прибыли после того, как основной негатив, связанный с обострением антироссийской санкционной тематики, был отыгран.

Новые западные санкции против России

Накануне, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб официально объявил о введении индивидуальных санкций в отношении 25 россиян, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человека в связи с "делом Магнитского". В опубликованном британским МИДом списке, помимо главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, есть сотрудники следственных изоляторов, следователи, медики, судьи. В отношении этих лиц введен режим замораживания активов и запрета на поездки.

На прошлой неделе предложения ввести против России новые санкции после сообщений СМИ о том, что РФ предлагала бойцам движения "Талибан" (запрещено в России как террористическая организация) вознаграждения за нападения на американских военных, сделали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и зампредседателя комитета Сената по международным отношениям демократ Боб Менендес.

Ранее также стало известно, что Сенат американского Конгресса включил дополнительные санкции против "Северного потока 2" в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов. В настоящее время американские санкции против газопровода, введенные в декабре прошлого года, нацелены на суда, непосредственно ведущие прокладку труб под водой.

"Вчера Великобритания ввела санкции против 25 физических лиц из России, включив этих людей в "список Магнитского". И хотя вряд ли такие действия могли оказать какое-либо существенное влияние на рубль, многочисленные разговоры об антироссийских санкциях, которые ведутся в последние дни, не добавляют оптимизма российской валюте. Дополнительным фактором давления на рубль может выступать восстановление импорта после завершения периода самоизоляции и конвертация в валюту дивидендов, выплаченных российскими компаниями. На горизонте июля-августа эти два фактора продолжат ограничивать возможности рубля", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Ситуация с коронавирусом и ухудшение отношений США и Китая

В то же время трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом в США и других странах. Опасения, связанные с возможным возвратом ограничительных мер в случае второй волны пандемии, сдерживают аппетит к риску на финансовых рынках.

Новые вспышки COVID-19 отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Кроме того, инвесторы обеспокоены растущей напряженностью в отношениях между США и Китаем, но по-прежнему находят утешение в том, что американская экономика демонстрирует признаки восстановления, несмотря на риски, связанные с возникновением второй волны коронавируса в стране, пишет Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность подписания ряда исполнительных приказов, касающихся Китая, сферы промышленности и иммиграции, сообщил журналистам глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в понедельник, не вдаваясь в подробности.

Соединенные Штаты также думают над запретом китайских приложений для социальных сетей, включая TikTok, сказал в интервью Fox News госсекретарь США Майк Помпео.

Еврокомиссия ухудшила свой экономический прогноз

Между тем, Европейская комиссия во вторник ухудшила свой экономический прогноз на 2020-2021 годы. Теперь Брюссель ожидает падения экономики Евросоюза на 8,3% в этом году и рост на 5,8% в следующем. В мае Еврокомиссия прогнозировала сокращение ВВП ЕС на 7,4% в 2020 году и рост на 6,1% в 2021 году.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, во второй половине торговой сессии вторника рубль укрепляется к основным мировым валютам при том, что в начале дня он снижался, чему способствовало отступление рынка энергоносителей ниже $43 за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent и умеренно негативные настроения в валютах emerging markets.

"Это позволило паре "доллар-рубль" установить новые максимумы с мая, в моменте поднявшись до 72,3 руб./$1. Однако в дальнейшем продажи в американской валюте усилились, несмотря на неизменность внешнего фона. Вполне возможно, что часть игроков решила зафиксировать прибыль по краткосрочным длинным позициям после роста доллара в последние сессии, что и привело к его коррекционному отступлению. При этом можно констатировать, что американская валюта закрепилась в нижней половине диапазона 70-75 руб./$1", - говорит аналитик.

"В случае ухудшения внешней конъюнктуры, на фоне опасений относительно возможного восстановления карантинных мер в США, а также рисков ухудшения отношений между США и Китаем, широкий спектр активов может оказаться под давлением, что окажет негативное влияние на рубль. В результате на горизонте ближайших недель доллар может предпринять попытку подъема в верхнюю половину данного коридора", - подчеркивает Зварич.

Цены на нефть

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов во вторник после снижения, вызванного опасениями по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве во вторник увеличилась на 0,53% - до $43,33 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,47% - до $40,82 за баррель.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июне сократилось по итогам четвертого месяца подряд, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1073 установки против 1176 в мае. При этом июньский уровень на 1148 меньше показателя за этот же месяц прошлого года. Министерство энергетики США опубликует доклад о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю в среду, 8 июля.

ЦБ РФ 3 июля продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. 2 июля регулятор продал валюту на 10,2 млрд рублей, 30 июня объем продаж валюты составил 10,4 млрд рублей, 29 июня - 10,3 млрд рублей.

Банк России во вторник, 7 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,33 трлн рублей (при лимите 1,33 трлн рублей и спросе 2 трлн 86,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,41% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 июня, банки разместили 773,8 млрд рублей (при лимите 1 трлн 270 млрд рублей и спросе 773,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,4% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 7 июля провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 1 трлн 699,6 млрд рублей при спросе 1 трлн 699,6 млрд рублей и лимите 2 трлн 210 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,41% годовых.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 июля на 83,1 копейки, до 72,1719 руб./$1, и увеличил курс евро на 90,95 копейки, до 81,4676 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос во вторник на 36,79 копейки по отношению к понедельнику и составил 71,985 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 15,31 копейки и составил 71,8206 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 293,395 млн, из которых $804,297 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 489,098 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 50,94 копейки, до 81,3563 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве вырос на 6,36 копейки и составил 81,0329 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR393,377 млн, из которых EUR181,388 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR211,989 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь незначительно изменились во вторник, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,38% годовых, а ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц уменьшились на 2 б.п. - до 4,51% и 4,75% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,83% годовых каждая.

"На локальном денежном рынке банки завершали очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ, располагая избытком ликвидности на корсчетах. В результате регулятор второй день подряд проводил депозитные операции "тонкой настройки" со сроком "овернайт", расширив лимит на них до 2,2 трлн рублей (в понедельник банки разместили в ЦБ на день 1,5 трлн рублей)", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Банки разместили на депозитах "овернайт" 1,7 трлн рублей, однако на недельном депозитном аукционе объем в заявках превысил лимит ЦБ более чем в полтора раза (2,1 трлн рублей / 1,3 трлн рублей соответственно). При этом неделю назад банки смогли разместить в ЦБ лишь 0,8 трлн рублей", - сказал Кравченко.