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Harley-Davidson сократит 13% сотрудников по всему миру

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Harley-Davidson Inc., крупнейший производитель мотоциклов в США, объявил о намерении сократить около 700 рабочих мест по всему миру в рамках глобальной реорганизации бизнеса на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, план реструктуризации, который предусматривает сокращение ее глобального штата примерно на 13%, повлечет за собой расходы в размере около $42 млн во втором квартале.

Пандемия коронавируса

Harley-Davidson несколько недель назад возобновила работу заводов в условиях сниженного объема производства, при этом компания ограничила ассортимент мотоциклов, поставляемых дилерам. Заводы и большинство дилерских центров Harley закрылись в марте в рамках ограничений, направленных на сдерживание темпов распространения коронавируса. Компания отмечает, что сокращения являются частью более широкого стратегического плана и не связаны с воздействием пандемии на экономику.

Переход к более рациональной организации потребует уменьшить число сотрудников по всему миру примерно на 700 человек, говорится в сообщении, порядка 500 сотрудников, как ожидается, покинут компанию до конца текущего года. Глобальный штат Harley-Davidson насчитывает около 5600 сотрудников.

Кроме того, сообщается, что главный финансовый директор Harley-Davidson Джон Олин ушел из компании в рамках объявленных изменений. Он занимал этот пост с 2009 года. Вице-президент и финансовый управляющий Harley-Davidson Даррелл Томас будет временно исполнять обязанности CFO до тех пор, пока не будет найден преемник.

Компания обещает более подробно рассказать о своем плане реструктуризации позднее в этом месяце, когда будет опубликован ее квартальный отчет.

Хроника 27 января – 10 июля 2020 годаЭкономический кризис
Harley-Davidson США Коронавирус

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