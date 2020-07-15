Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
на 14.07В России 739 947+6 248В мире 13 323 530+220 240

Сервис доставки "Сбермаркет" во II квартале увеличил оборот более чем в 15 раз

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сервис доставки продуктов "Сбермаркет" (принадлежит Сбербанку) во II квартале 2020 года увеличил оборот в 15,6 раза по сравнению с показателем за II квартал 2019 года, до 5,2 млрд рублей.

По сравнению с показателем за I квартал 2020 года оборот вырос в 3,5 раза, сообщила компания.

Количество доставленных "Сбермаркетом" заказов во II квартале составило 1,29 млн - это в 17 раз больше, чем во II квартале 2019 года. Средний чек по России составил около 4 тыс. рублей, при этом в Москве и Московской области он был выше - около 5,1 тыс. рублей.

В РоссииСервис доставки "Сбермаркет" за два месяца увеличил персонал в девять разЧитать подробнее

С апреля по июнь "Сбермаркет" завершил запуск сервиса по всей стране: теперь компания представлена в 115 городах и 83 субъектах РФ. Расширение географического охвата стало возможным благодаря увеличению пула партнеров-ритейлеров: сейчас к сервису подключено 35 федеральных и региональных торговых розничных сетей, отметила компания.

Кроме того, "в период бурного роста" компания улучшила качество сервиса для клиентов за счет расширения ассортимента и сокращения среднего времени доставки заказа до трех часов, сказал гендиректор "Сбермаркета" Асан Курмангужин. "Наша цель до конца года - продолжать работать над сервисом, дорабатывая и улучшая его, исходя из запросов клиентов", - отметил он.

"Сбермаркет" - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который в сентябре 2019 года вошел в экосистему Сбербанка. Сервис обеспечивает доставку из 35 торговых сетей, включая федеральные сети Metro, "Лента" и "Ашан".

Сбермаркет

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $43,08 за баррель на ожидании решений ОПЕК+

Что случилось этой ночью: среда, 15 июля

Трамп отказался договариваться с Китаем по второй фазе торгового соглашения

Белоруссия и РФ подписали соглашение об условиях поставки нефти

Сбербанк отстранил от работы сотрудников после обвинений в сексуальных домогательствах

"Аэрофлот" представил новую стратегию развития "30/30"

"Аэрофлот" представил новую стратегию развития "30/30"

На территории Бадаевского завода построят дом на 35-метровых колоннах

На территории Бадаевского завода построят дом на 35-метровых колоннах

"Аэрофлот" заявил о начале восстановления пассажиропотока

Правительство предоставило "Аэрофлоту" госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей

Экономика Сингапура во II квартале рухнула на рекордные 41,2%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');