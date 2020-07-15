Сервис доставки "Сбермаркет" во II квартале увеличил оборот более чем в 15 раз

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сервис доставки продуктов "Сбермаркет" (принадлежит Сбербанку) во II квартале 2020 года увеличил оборот в 15,6 раза по сравнению с показателем за II квартал 2019 года, до 5,2 млрд рублей.

По сравнению с показателем за I квартал 2020 года оборот вырос в 3,5 раза, сообщила компания.

Количество доставленных "Сбермаркетом" заказов во II квартале составило 1,29 млн - это в 17 раз больше, чем во II квартале 2019 года. Средний чек по России составил около 4 тыс. рублей, при этом в Москве и Московской области он был выше - около 5,1 тыс. рублей.

С апреля по июнь "Сбермаркет" завершил запуск сервиса по всей стране: теперь компания представлена в 115 городах и 83 субъектах РФ. Расширение географического охвата стало возможным благодаря увеличению пула партнеров-ритейлеров: сейчас к сервису подключено 35 федеральных и региональных торговых розничных сетей, отметила компания.

Кроме того, "в период бурного роста" компания улучшила качество сервиса для клиентов за счет расширения ассортимента и сокращения среднего времени доставки заказа до трех часов, сказал гендиректор "Сбермаркета" Асан Курмангужин. "Наша цель до конца года - продолжать работать над сервисом, дорабатывая и улучшая его, исходя из запросов клиентов", - отметил он.

"Сбермаркет" - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который в сентябре 2019 года вошел в экосистему Сбербанка. Сервис обеспечивает доставку из 35 торговых сетей, включая федеральные сети Metro, "Лента" и "Ашан".