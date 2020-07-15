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Источник узнал о возможном исключении главы РВК Повалко из списка кандидатов в СД "Роснано"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Правительство обсуждает возможность замены гендиректора "Российской венчурной компании" (РВК) Александра Повалко в списке кандидатов в совет директоров АО "Роснано", сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.

По его словам, на прошлой неделе аппарат правительство попросил профильные ведомства подготовить соответствующий проект распоряжения.

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Решение обсуждается на фоне рассмотрения уголовного дела в отношении Повалко, которому вменяется злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий.

В пресс-службе "Роснано" сообщили "Интерфаксу", что определение состава совета директоров компании находится в компетенции основного акционера в лице Росимущества.

В апреле правительство выдвинуло 13 кандидатов в совет директоров АО "Роснано", в том числе Повалко. Он находится под домашним арестом с начала июня - по ходатайству следствия. Дело связано со сделкой по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - "Алион".

В числе новых представителей в список кандидатов включены руководитель Аналитического центра при правительстве Константин Калинин и замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. Они выдвинуты вместо замминистра экономического развития Оксаны Тарасенко и бывшего главы Аналитического центра Владислава Онищенко.

К переизбранию, помимо Повалко, предложены председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс, бывший вице-премьер РФ и председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, заместитель председателя совета директоров АО "Роснано" Владислав Путилин, замглавы Минфина Андрей Иванов, замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, директор по стратегическому планированию и развитию АО "Комплекспром" Олег Фомичев, начальник управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности "ВТБ Капитала" Елена Сахнова, а также три независимых директора - Михаил Алфимов, Павел Теплухин и Илья Южанов.

100% акций АО "Роснано" находится в собственности государства. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО "УК "Роснано", которое на 99% принадлежит "Роснано", еще 1% владеет Чубайс.

АО "РВК" является фондом фондов и институтом развития для отрасли венчурных инвестиций, а также выступает в качестве проектного офиса для Национальной технологической инициативы. Повалко возглавил РВК в декабре 2016 года.

Роснано РВК

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