Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов в Преображенском районном суде
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Осужденный бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов отрицает вину по новому уголовному делу, касающемуся хищению средств "Российской венчурной компании", передает корреспондент "Интерфакса".

"Какого-либо отношения к хищению средств РВК я не имел и иметь не мог", - сказал Абызов в Тверском суде Москвы.

Экс-министру предъявлено обвинение в мошенничестве. Как стало известно в суде, в деле также фигурирует бывший топ-менеджер "РВК" Ян Рязанцев, который был осужден на шесть лет лишения свободы. В уголовном деле шла речь о хищении денежных средств РВК под видом инвестирования в американскую компанию Alion Energy Inc.

"На сегодняшний день, из материалов предъявленного мне обвинения, с которыми я был ознакомлен, абсолютно не вытекает моя причастность к преступлениям, по которым уже были осуждены подсудимые, которые проходили по основному этому делу Чучкевич и Рязанцев", - сказал Абызов в суде.

В суде также стало известно, что "РВК" признана потерпевшей по данному делу.

Следствие попросило суд поместить Абызова в СИЗО, сам он и защита возражали против ареста.

Преображенский суд Москвы в декабре 2023 года назначил Абызову 12 лет колонии строгого режима со штрафом по делу о преступном сообществе и мошенничестве. Также суд на три года запретил ему занимать должности, "связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах". Кроме того, суд лишил экс-министра ордена Дружбы. Мосгорсуд подтвердил решение суда первой инстанции.

Михаил Абызов РВК Ян Рязанцев Alion Energy Inc Открытое правительство Тверской суд
