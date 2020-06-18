Деловые объединения попросили Путина взять на контроль дело РВК

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей, "Опора России", "Деловая Россия" и Торгово-промышленная палата" попросили президента взять под личный контроль расследование уголовного дела гендиректора "Российской венчурной компании" Александра Повалко.

Обращение к Владимиру Путину подписали лидеры "Деловой России" Алексей Репик, ТПП Сергей Катырин, РСПП Александр Шохин и "Опоры России" Александр Калинин.

"Задержание руководителя одного из крупнейших государственных институтов развития страны, ответственного за поддержку технологических проектов, и избрание ему жесткой меры пресечения без прозрачного объяснения ситуации и обоснований предъявленных обвинений может иметь негативные последствия для инвестиционного и делового климата, для развития инновационной деятельности в России", - отмечается в сообщении.

По словам авторов письма, российский бизнес обеспокоен и встревожен уголовным делом и домашним арестом Повалко.

Следственные мероприятия в отношении руководства РВК "ставят провозглашенные на уровне высшего руководства страны принципы под сомнение, осложняют развитие технологического сектора с государственным участием, отметили они.

3 июня в офисе РВК начались обыски. 5 июня Гагаринский суд Москвы отправил Повалко под домашний арест по подозрению в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Следствие проверяет деятельность фонда RVC I LP, в частности, сделку по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - "Алион". Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур.

Как объяснял адвокат Повалко Георгий Антонов, смысл дела в том, что общество РВК дало взаймы дочернему обществу $5 млн на покупку акций. "Акции были куплены и проданы. Из 5 млн отдали 2 млн, остались должны 3. При этом срок исполнения обязательств по договору займа - в 2022 году. По-простому говоря, он виноват в том, что должен был побыстрее забрать остатки долга", - говорил адвокат.

В поддержку главы РВК ранее выступили топ-менеджеры более 13 профессиональных участников рынка венчурных инвестиций, включая Almaz Capital Partners, ФРИИ, iTech Capital, Da Vinci Capital, VEB Ventures, "Роснано", Runa Capital и др.

Ранее заявление в поддержку Повалко подписали члены совета директоров РВК, в том числе спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и глава "Почты России" Максим Акимов.

АО "РВК" является фондом фондов и институтом развития для отрасли венчурных инвестиций, а также выступает в качестве проектного офиса для Национальной технологической инициативы.

Общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 29, их суммарный размер - 64,4 млрд руб. Доля РВК - 38 млрд руб. Фонды с участием капитала РВК проинвестировали более 290 портфельных компаний на общую сумму 23 млрд руб.

Повалко возглавил РВК в декабре 2016 года.