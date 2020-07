Фондовый рынок США снизился вслед за китайским рынком акций

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в четверг снизились вслед за падением китайского фондового рынка, инвесторы также оценивали статданные из Китая и США.

При этом индикатор Dow Jones прервал рост, длившийся четыре дня подряд.

Усиление напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином снижает спрос инвесторов на акции и другие рисковые активы, пишет MarketWatch со ссылкой на мнения аналитиков.

Закон "Об автономии Гонконга", подписанный на этой неделе президентом Дональдом Трампом, позволяет администрации вводить новые санкции против китайских официальных представителей, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Как сообщило издание The New York Times, ссылаясь на информированные источники, администрация Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая и членов их семей в соответствии с этим законом.

Китайский МИД в среду заявил протест послу США в КНР Терри Бренстэду против санкций Вашингтона, назвав их "грубым вмешательством во внутренние дела Китая" и "серьезным нарушением международного права". Пекин также предупредил об ответных мерах в адрес Вашингтона.

Между тем экономика Китая в минувшем квартале выросла на 3,2%, вернувшись к росту после исторического спада в предыдущие три месяца, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Государственного статистического управления КНР.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 11 июля, уменьшилось на 10 тыс. и составило 1,300 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,250 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Розничные продажи в США в июне увеличились на 7,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны.

Эксперты в среднем прогнозировали рост на 5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали повышения на 5,4%.

Индекс производственной активности Филадельфии в июле снизился до 24,1 пункта с 27,5 пункта, но превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали показатель на уровне 20 пунктов, пишет Trading Economics. Подындекс, отслеживающий уровень занятости, впервые с марта показал положительное значение.

В четверг подешевели акции технологических компаний. Microsoft Corp. (SPB: MSFT) потеряла в стоимости около 2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - 1,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - 0,3%. В то же время, бумаги Netflix Inc. (SPB: NFLX) подорожали на 0,8% в преддверии публикации отчетности.

Капитализация Morgan Stanley выросла на 2,5%. Один из крупнейших банков США увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Котировки Domino's Pizza Inc. (SPB: DPZ) снизились на 1,5%, несмотря на то, что сеть пиццерий отчиталась о росте чистой прибыли по итогам второго квартала до $118,7 млн, или $2,99 на акцию, с $92,4 млн, или $2,19 на акцию. Выручка увеличилась до $920 млн с $811,6 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $2,24 на акцию при выручке в $915 млн.

Стоимость Bank of America Corp. (SPB: BAC) уменьшилась на 2,7%. Чистая прибыль второго по величине активов банка США сократилась во втором квартале 2020 года на фоне увеличения резервов на возможные потери по ссудам, однако показатель оказался лучше прогнозов рынка.

Бумаги Twitter Inc. (SPB: TWTR) подешевели на 1,1% после того, как аккаунты ряда известных людей были взломаны, предположительно, с целью совершения кибермошенничества.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 135,39 пункта (0,5%) - до 26734,71 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 10,99 пункта (0,34%) и составил 3215,57 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 76,66 пункта (0,73%) - до 10473,83 пункта.