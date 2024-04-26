Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Суд утвердил мировое соглашение по делу о корпоративных правах в "Азбуке Вкуса"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение между гендиректором ООО "Городской супермаркет" (работает под брендом "Азбука Вкуса") Денисом Сологубом и Demanor Investments Limited, кипрской холдинговой компании ритейлера, говорится в данных картотеки арбитражных дел.

Сологуб ходатайствовал о приостановке корпоративных прав холдинга в российской "дочке". Минпромторг России был привлечен третьим лицом к этому делу.

Пока не известно, что повлечет за собой мировое соглашение в контексте приостановки корпоративных прав. "Интерфакс" направил запрос в "Азбуку Вкуса".

Подмосковный арбитраж 25 апреля удовлетворил требование Минпромторга о приостановке корпоративных прав X5 в ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Согласно данным ЕГРЮЛ, Demanor Investments владеет 99% ООО "Городской супермаркет", еще 1% у ООО "Азбука Вкуса".

В марте "Городской супермаркет" попал в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что предполагало возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам.

Минпромторг X5 Городской супермаркет Азбука Вкуса Demanor Investments Денис Сологуб
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС потребовала от шести авиакомпаний объяснить повышение цен

ФАС потребовала от шести авиакомпаний объяснить повышение цен

ЦБ усилил фразу о поддержании жестких денежно-кредитных условий

Минтруд предложил отдавать незначительные остатки средств из маткапитала на руки

Матвиенко призвала увеличить пособия по беременности для уволенных хотя бы до МРОТ

Матвиенко призвала увеличить пособия по беременности для уволенных хотя бы до МРОТ

Трутнев выступил за ужесточение наказания для поджигателей леса

Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность

Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность

ФАС усмотрела в действиях Ozon признаки нарушения закона о конкуренции

Защита обжаловала арест замминистра обороны РФ Иванова

Закрытый с февраля 2022 г. аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов

Закрытый с февраля 2022 г. аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов
Паводок в России

Свыше 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области

Свыше 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });