Суд утвердил мировое соглашение по делу о корпоративных правах в "Азбуке Вкуса"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение между гендиректором ООО "Городской супермаркет" (работает под брендом "Азбука Вкуса") Денисом Сологубом и Demanor Investments Limited, кипрской холдинговой компании ритейлера, говорится в данных картотеки арбитражных дел.

Сологуб ходатайствовал о приостановке корпоративных прав холдинга в российской "дочке". Минпромторг России был привлечен третьим лицом к этому делу.

Пока не известно, что повлечет за собой мировое соглашение в контексте приостановки корпоративных прав. "Интерфакс" направил запрос в "Азбуку Вкуса".

Подмосковный арбитраж 25 апреля удовлетворил требование Минпромторга о приостановке корпоративных прав X5 в ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Согласно данным ЕГРЮЛ, Demanor Investments владеет 99% ООО "Городской супермаркет", еще 1% у ООО "Азбука Вкуса".

В марте "Городской супермаркет" попал в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что предполагало возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам.