Уровень бедности в РФ в I квартале снизился на 1,7% по сравнению с прошлым годом

При этом к IV кварталу 2019 года рост составил 3,4%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2020 года уменьшилась на 2,3 млн человек, или на 1,7% по сравнению с I кварталом 2019 года, и составила 18,6 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.

Уровень бедности в РФ в I квартале 2020 года снизился до 12,6% против 14,3% в I квартале 2019 года.

"При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума в первом квартале 2020 года - 10 843 руб. - и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения", - говорится в комментарии ведомства.

При этом, как отмечается в сообщении, по сравнению с четвертым кварталом 2019 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла (тогда показатель составил 9,2%).

"Рост показателя в I квартале 2020 года по сравнению с IV кварталом 2019 года обусловлен разнонаправленным движением двух основных факторов: прожиточный минимум увеличился на 2,2% - с 10 тыс. 609 руб. в IV квартале 2019 года до 10 тыс. 843 руб. в I квартале 2020 года, при этом среднедушевые доходы снизились на 23% - с 41,11 тыс. руб. до 31,65 тыс. руб.", - поясняет Росстат.

В комментарии статистической службы говорится, что снижение среднедушевых доходов в I квартале 2020 года по сравнению с IV кварталом 2019 года связано с влиянием сезонного фактора - на этот период приходится выплата разовых вознаграждений, годовых бонусов и премий, получение дополнительных соцвыплат, доходов от предпринимательской деятельности и других нерегулярных доходов.