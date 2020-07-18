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ЕС отказался принимать экстерриториальные санкции США

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил глубокую обеспокоенность применением санкций или угрозой санкций со стороны Соединенных Штатов против европейских компаний.

"Мы стали свидетелями развития этой тенденции в случаях Ирана, Кубы, Международного уголовного суда и совсем недавно - проектов Nordstream 2 и Turkstream", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном вечером в пятницу в Брюсселе.

"Европейский союз в принципе выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, осуществляющих законный бизнес. Кроме того, он считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами", - подчеркнул Боррель.

По его словам, когда стороны разделяют общие цели внешней политики и политики безопасности, большое значение имеет координация целенаправленных санкций с партнерами.

"Там, где существуют политические разногласия, Европейский союз всегда открыт для диалога. Но это не может происходить под угрозой санкций", - заявил глава европейской дипломатии.

Евросоюз США Северный поток-2

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