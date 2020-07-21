Сбербанк выдал группе "Аэрофлот" кредиты на 1,8 млрд рублей под 2%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что выдал пяти компаниям группы "Аэрофлот"кредиты на 1,8 млрд рублей под 2% в рамках госпрограммы. Все кредиты выданы на срок до 30 июня 2021 года.

Авиакомпания "Россия" получила кредит на 638 млн рублей.

"Остальные средства пойдут на поддержку авиакомпаний "Аврора" и "Победа", также кредиты будут предоставлены поставщику бортового питания "Аэромар" и гостиничному оператору "Шеротель", - сообщил через пресс-службу зампред правления банка Анатолий Попов.

В Сбербанке надеются, что такая комплексная поддержка поможет группе "Аэрофлот" максимально оперативно возобновить свою деятельность, добавил он.

Антикризисная госпрограмма с кредитами предприятиям под 2% действует с 1 июня. Ее участниками могут стать предприниматели из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО. Заемные средства, предоставляемые по ставке 2%, можно будет направить на возобновление деятельности, в том числе на рефинансирование других кредитов, а также на выплату зарплат.

Если на 1 марта 2021 года на предприятии сохранилась занятость не менее 90% от численности на 1 июня 2020 года, то кредит списывается полностью. Если численность сохранилась в размере не менее 80% - половина. Все списания должны пройти к 1 апреля 2021 года. В случае невыполнения условий по численности заемщик списать кредит не сможет, но для него сохранится льготная ставка в 2% до 1 апреля, после этого срока она станет рыночной.