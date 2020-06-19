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Титов призвал ЦБ расширить гарантии по программе льготного кредитования под 2%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой устранить ряд препятствий для бизнеса при участии в программе льготного кредитования.

Экономический кризис

"Борис Титов направил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой урегулировать отдельные аспекты, препятствующие развитию программы льготного кредитования пострадавших от коронавируса предприятий, а также призвал ее дать более твердые гарантии участникам программы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Новая госпрограмма с кредитами предприятиям под 2% начала действовать с 1 июня, ее участниками могут стать предприниматели из пострадавших отраслей и социально-ориентированные НКО. Заемные средства, предоставляемые по ставке 2%, можно направить на возобновление деятельности, в том числе рефинансирование других кредитов, а также на обеспечение заработной платы. Если на 1 марта 2021 года на предприятии сохранилась занятость не менее 90% от численности на 1 июня 2020 года - то кредит списывается полностью. Если численность сохранилась в размере не менее 80% - половина. Все списания должны пройти к 1 апреля 2021 года. В случае невыполнения условий по численности заемщик списать кредит не сможет, но для него сохранится льготная ставка в 2% до 1 апреля, после она станет рыночной.

Вопросы у бизнес-омбудсмена Титова, в частности, вызывает положение о сохранении численности в 80% и 90%.

"Требования по сохранению численности в 80-90% могут считаться невыполненными по любым причинам - увольнение сотрудника по собственному желанию, уход в декрет, переезд и так далее. Указанный порядок не учитывает факта добросовестности работодателя в случае, если увольнение работника произошло по его собственной инициативе, и штатная численность была восстановлена приемом на работу иных работников. Проблема особенно важна для предпринимателей, чья деятельность носит сезонный характер, например, для курортных отелей", - отмечает Титов.

Также Титов заявляет, что, по его данным, иногда в кредитном договоре прописывают, что льготное кредитование может быть прекращено досрочно в случае недостатка бюджетных ассигнований на субсидии для банков. В этом случае для предпринимателя возникает ситуация, когда он вынужден платить за кредит по основной (рыночной) ставке даже при соблюдении условий по занятости, заявляет бизнес-омбудсмен.

ЦБ РФ Борис Титов Эльвира Набиуллина

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